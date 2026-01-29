PZU ostrzega przed nową falą phishingu, czyli przed oszustami podszywającymi się pod ubezpieczyciela. W komunikacie PZU podaje, że do klientów rozsyłane są fałszywe wiadomości mailowe dotyczące rzekomego "zatwierdzenia roszczenia".

Klienci PZU dostają fałszywe e-maile dotyczące rzekomego „zatwierdzenia roszczenia”. / Shutterstock

PZU w swoim komunikacie przyznaje, że odnotowano incydent związany z kampanią phishingową, czyli z masowym rozsyłaniem fałszywych wiadomości e-mail, w których cyberprzestępcy podszywają się pod ubezpieczyciela.

Klienci PZU dostają fałszywe e-maile dotyczące rzekomego "zatwierdzenia roszczenia". Firma zaznaczyła, że prowadzi stosowne działania zapobiegawcze i wyjaśniające związane z incydentem.

"Tego typu korespondencja nie pochodzi od PZU i stanowi próbę wyłudzenia danych lub informacji finansowych" - podkreśla firma ubezpieczeniowa. Apeluje do klientów o zachowanie szczególnej ostrożności i ostrzega przed otwieraniem podejrzanych wiadomości. PZU zaznacza, że nie należy przekazywać danych osobowych, informacji logowania i numerów polis.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących autentyczności otrzymanej korespondencji PZU prosi o kontakt pod adresem e-mail: kontakt@pzu.pl lub przez infolinię: 801 102 102.