"Jednej liście trudno będzie zdobyć ponad 50 proc. mandatów" – mówił Grzegorz Schetyna w Popołudniowej rozmowie w RMF FM. Senator KO stwierdził, że partie koalicji rządowej powinny wystartować z dwóch lub trzech list w wyborach parlamentarnych. Dodał także, że nie wyobraża sobie dzisiaj koalicji KO z Konfederacją.

Magda Sakowska pytała Grzegorza Schetynę, czy nie obawia się, że Koalicja Obywatelska podzieli los PiS w poprzednich wyborach, tzn. wygra je, ale nie będzie w stanie utworzyć rządu.

Stało się tak, dlatego że PiS skonsumował koalicjantów. (...) My musimy mieć koalicjantów. Czy to będą dwie listy, może trzy - mówił polityk.

