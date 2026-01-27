"Nieporozumieniem jest styl, w jakim (prezes PKOl) Radosław Piesiewicz próbuje rozmawiać z (prezesem PZN) Adamem Małyszem" – mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki. Urzędnik komentował spór dot. powołań na zbliżające się zimowe igrzyska olimpijskie. Minister wskazał, że nie ma akredytacji na imprezę we Włoszech. Odpowiadając na pytanie o plany Polski, by zorganizować olimpiadę, powiedział, że zawody odbywałyby się nie tylko w Warszawie, ale też np. w Poznaniu.