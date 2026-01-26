"Jeśli niczego nie dowiemy się w ciągu 24 godzin ws. konkretów, należy uznać, że panowie nic nie ustalili" – wskazał w Popołudniowej rozmowie w RMF FM prof. Antoni Dudek, komentując poniedziałkowe spotkanie Karola Nawrockiego i Radosława Sikorskiego. Politycy rozmawiali ze sobą o tzw. sporze o ambasadorów. Profesorowi podoba się niedawna propozycja zażegnania sporu autorstwa Sikorskiego. Jego zdaniem doprowadziłaby do "profesjonalizacji naszej służby zagranicznej", ale nie wierzy w jej egzekucję. Gość Grzegorza Sroczyńskiego uważa, że Polska 2050 się rozpadnie.

Spór o ambasadorów

Politolog i historyk profesor Antoni Dudek, komentując lakoniczne komentarze, które spłynęły po poniedziałkowym spotkaniu prezydenta i ministra spraw zagranicznych, powiedział, że jeśli nie dowiemy się w ciągu 24 godzin, czy Nawrocki i Sikorski osiągnęli jakiekolwiek porozumienie, "to raczej tego porozumienia nie ma".

Gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM wskazał, że bardzo podoba mu się niedawna propozycja Radosława Sikorskiego, by 80 procent nominacji ambasadorskich przypadło zawodowym dyplomatom, a pozostałe 20 procent zostało podzielone po równo między rząd i prezydenta.

To by oznaczało, że następuje profesjonalizacja naszej służby zagranicznej (...). Ale obawiam się, że to jest marzenie ściętej głowy i niczego takiego nie będzie - przyznał.

Rozmówca Grzegorza Sroczyńskiego dodał, że wspomniana propozycja "nie jest w interesie żadnej ze stron". Argumentował, że KO jest liderem sondaży, a poparcie, w mniemaniu jej liderów, zawdzięcza byciu "nieprzejednaną" wobec obozu prawicowego. Z drugiej strony jest "kreujący się na silnego człowieka prawicy" prezydent Nawrocki, który nie może ustąpić w istotnych sprawach Tuskowi i jego stronnictwu.

"Polska 2050 się rozleci"

Szymon Hołownia powiedział niedawno, że być może odejdzie z Polski 2050. Wskazał też, że "jest z nim większość rządowa". Czy pachnie to zrywaniem koalicji?

Nie, ja myślę, że nie. To by oznaczało, że Szymon Hołownia przekreśla właściwie wszystko, co dotąd robił w polskiej polityce. Gdyby nagle zerwał koalicję i co, poszedł do prezesa Kaczyńskiego z nim tworzyć rząd? - tłumaczył prof. Antoni Dudek.

Zdaniem politologa obecne działania Hołowni to "próba gaszenia pożaru, który sam wywołał". Gdyby nie zrezygnował późnym latem ubiegłego roku z tego, że on już nie będzie kandydował (o fotel szefa swojej partii - red.), nie byłoby tego całego kryzysu - powiedział profesor.

Polska 2050 się rozleci, tylko nie wiemy, na ile części, ale większość z nich i tak wyląduje w Koalicji Obywatelskiej, jakaś mniejszość w PSL-u i jakieś pojedyncze elektrony się pewnie jeszcze rozejdą w inne strony - dodał.

Gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM uważa, że groźba zerwania koalicji ze strony Polski 2050, mogłaby doprowadzić do tego, że premier Donald Tusk zaryzykuje rząd mniejszościowy.

Powinniśmy wstąpić do Rady Pokoju Trumpa?

Grzegorz Sroczyński zapytał profesora Dudka, czy Polska powinna wstąpić do Rady Pokoju ws. Strefy Gazy, którą tworzy prezydent USA Donald Trump.

Mimo tego chaosu, który mamy, jeśli chodzi o kierownictwo polskiej polityki zagranicznej (...), sprawa została perfekcyjnie rozegrana. Prezydent Nawrocki powiedział, że on oczywiście bardzo chętnie przystąpi, ale jest ta procedura konstytucyjna i ona trwa. I my teraz czekamy, i bardzo dobrze, bo w dyplomacji nie zawsze wygrywa ten, kto się wyrywa pierwszy do głosu. My się musimy przyglądać, jak to się będzie dalej rozwijało, bo może się okazać za tydzień czy dwa, czy trzy, że warto przystąpić, a może jednak nie - powiedział politolog związany z UKSW.

Nie jest w naszym interesie zajmowanie kategorycznego stanowiska na "nie" albo na "tak", tak, jak Francuzi lub Niemcy - uważa profesor, dodając, że byłoby to rozwiązanie ryzykowne.

Mamy znacznie bliżej do Rosji Putina, a po drugie jesteśmy coraz bardziej wojskowo uzależnieni od Stanów Zjednoczonych i będziemy się coraz bardziej uzależniać (...). Lepiej nie iść na wojnę z Białym Domem - wskazał.

Prof. Dudek podkreślił, że współpraca na linii prezydent-rząd w tej sprawie była dobra.

