Mamy rozdęte wydatki publiczne – przekonywał w Popołudniowej rozmowie w RMF FM prof. Leszek Balcerowicz. Ekonomista, były minister finansów uważa, że Polska powinna ograniczyć wydatki na świadczenia socjalne, m.in. 800+. "Trzeba pomagać tak, żeby nie zniechęcać do pracy i nie rujnować budżetu" – powiedział. Balcerowicz mówił, że politycy nie przedstawiają dziś w otwarty, uczciwy i kompetentny sposób największych problemów naszej gospodarki.

Mamy rekordowy deficyt budżetu, w granicach prawie 6 proc. Jesteśmy pod tym względem w czołówce UE, obok Francji i Rumunii - wskazywał w Popołudniowej rozmowie w RMF FM prof. Leszek Balcerowicz.

Były minister finansów, pytany, jak naprawiałby dziś polskie finanse, powiedział, że zacząłby od uczciwego i obiektywnego przedstawienia sytuacji budżetowej, która jego zdaniem jest bardzo niedobra.

Jeżeli wydatki budżetu są bardzo duże, nie wynika to z tego, że na obronność się za dużo wydaje, (...) tylko na świadczenia socjalne. Nie jestem doktrynalnym przeciwnikiem pomagania ludziom przez budżet, ale trzeba pomagać w taki sposób, by nie zniechęcać do pracy i nie rujnować budżetu - powiedział.

Gość Piotra Salaka jest za likwidacją 13. i 14. emerytury.

W programie 800+ nie podoba mu się to, że nie poprawia on sytuacji demograficznej, a pieniądze "często są wypłacane z kieszeni biedniejszych dla ludzi bogatszych, którzy mają dzieci". To nie ma ani uzasadnienia merytorycznego (...), ani moralnego, ani ekonomicznego - stwierdził ekonomista.

Prof. Leszek Balcerowicz, Przewodniczący Rady Fundacji FOR. były wicepremier i minister finansów w trzech rządach, b. prezes NBP. / RMF24

