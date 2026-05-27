Magda Linette zwyciężyła w drugiej rundzie turnieju wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. Polka wygrała z Łotyszką Jeleną Ostapenko 6:2, 2:6, 6:2. Tym samym tenisistka zameldowała się w trzeciej rundzie French Open, gdzie zmierzy się z... Igą Świątek.

Pierwszy set należał do Linette, później pojawiły się problemy

Pierwszy set zdecydowanie należał do Polki. Linette oddała rywalce zaledwie dwa gemy.

Później jednak sytuacja się odwróciła i Polka miała problemy. W drugim secie musiała uznać wyższość Łotyszki.

Na szczęście później Linette wróciła na właściwe tory i ponownie jak w pierwszym secie, wynikiem 6:2 zakończyła mecz.

Polki zagrają w trzeciej rundzie

Środa to doskonały dzień dla polskich tenisistek, bowiem wcześniej swój mecz wygrała Iga Świątek, która pokonała Czeszkę Sarę Bejlek 6:2, 6:3.

W trzeciej rundzie na kortach w Paryżu Magda Linette zmierzy się więc z Igą Świątek. Polki ostatni raz grały ze sobą podczas turnieju w Miami. Wtedy Linette wyszła z pojedynku zwycięsko. Jak będzie tym razem? Przekonamy się już w najbliższy piątek.

Dzisiaj natomiast zobaczymy jeszcze jedną naszą tenisistkę - Magdalena Fręch zmierzy się ze Szwajcarką Jil Teichmann.