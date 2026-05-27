Magda Linette zwyciężyła w drugiej rundzie turnieju wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. Polka wygrała z Łotyszką Jeleną Ostapenko 6:2, 2:6, 6:2. Tym samym tenisistka zameldowała się w trzeciej rundzie French Open, gdzie zmierzy się z... Igą Świątek.
Pierwszy set zdecydowanie należał do Polki. Linette oddała rywalce zaledwie dwa gemy.
Później jednak sytuacja się odwróciła i Polka miała problemy. W drugim secie musiała uznać wyższość Łotyszki.
Na szczęście później Linette wróciła na właściwe tory i ponownie jak w pierwszym secie, wynikiem 6:2 zakończyła mecz.
Środa to doskonały dzień dla polskich tenisistek, bowiem wcześniej swój mecz wygrała Iga Świątek, która pokonała Czeszkę Sarę Bejlek 6:2, 6:3.
W trzeciej rundzie na kortach w Paryżu Magda Linette zmierzy się więc z Igą Świątek. Polki ostatni raz grały ze sobą podczas turnieju w Miami. Wtedy Linette wyszła z pojedynku zwycięsko. Jak będzie tym razem? Przekonamy się już w najbliższy piątek.
Dzisiaj natomiast zobaczymy jeszcze jedną naszą tenisistkę - Magdalena Fręch zmierzy się ze Szwajcarką Jil Teichmann.