Iga Świątek zameldowała się w trzeciej rundzie wielkoszlemowego turnieju Rolanda Garrosa w Paryżu. W środę Polka wygrała z Czeszką Sarą Bejlek 6:2, 6:3.

Rozstawiona z numerem trzecim Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy French Open. W drugiej rundzie paryskiego turnieju polska tenisistka, która walczy o piąty tytuł w tej imprezie, pokonała Czeszkę Sarę Bejlek 6:2, 6:3.

Świątek triumfowała na kortach im. Rolanda Garros w latach 2020 i 2022-24. W poprzedniej edycji odpadła w półfinale.

Z 20-letnią Bejlek Polka zmierzyła się po raz pierwszy.

Mecz trwał 93 minuty

Czeszka długo nie potrafiła wygrać gema przy własnym serwisie. Wykorzystała go dopiero w drugim secie, doprowadzając do 2:4. Zrobiła to w dużej mierze dzięki serii błędów Świątek. Łącznie w całym meczu Polka zanotowała aż 38 niewymuszonych błędów, czyli średnio ponad dwa w każdym gemie.

Serwis sześciokrotnej mistrzyni wielkoszlemowej również funkcjonował przeciętnie. Popełniła sześć podwójnych błędów i pozwoliła dojść Czeszce na 3:4.

W tym momencie wreszcie jednak Świątek zaczęła grać na swoim typowym, wysokim poziomie. Do końca meczu nie oddała rywalce już nawet jednego punktu. To były jej pierwsze w tym spotkaniu gemy wygrane do zera.

Kolejną rywalką Igi Świątek będzie albo Magda Linette, albo rozstawiona z numerem 29. Jelena Ostapenko. Z Łotyszką Świątek ma bilans 0-6.

