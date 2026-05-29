Historyczny pojedynek w Paryżu dla Igi Świątek. Czterokrotna triumfatorka turnieju Rolanda Garrosa pokonała w trzeciej rundzie Magdę Linette 6:4, 6:4. Po raz pierwszy we French Open dwie Polki rywalizowały ze sobą.

Iga Świątek w akcji / Teresa Suarez / PAP/EPA

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

W 1/8 finału Iga Świątek zmierzy się z rozstawioną z "15" Ukrainką Martą Kostiuk, która wygrała ze Szwajcarką Viktoriją Golubic 6:4, 6:3.

Pierwsza partia pojedynku na korcie centralnym kompleksu im. Rolanda Garrosa trwała 40 minut. Rozpoczęła się po myśli Linette, która prowadziła 2:0, ale później rozstawiona z numerem trzecim Świątek opanowała sytuację.

Wyrównany był również drugi set, który ostatecznie zakończył się zwycięstwem Świątek 6:4.

Ta odsłona trwała 47 minut. Świątek prowadziła już 4:1, ale Linette doskoczyła na 4:3. Wielokrotna triumfatorka Rolanda Garrosa nie dała sobie jednak wydrzeć drugiego seta i zameldowała się w czwartej rundzie.

Magda Linette / Teresa Suarez / PAP/EPA

To był trzeci pojedynek tych zawodniczek i druga wygrana Świątek. W marcu w Miami Linette niespodziewanie wygrała w drugiej rundzie 1:6, 7:5, 6:3, rewanżując się za gładką porażkę w Pekinie w 2023 roku.

Świątek, która w niedzielę skończy 25 lat, już cztery razy wygrała French Open - w 2020 roku oraz w latach 2022-24. Dziewięć lat starsza Linette w Paryżu nigdy nie przebrnęła trzeciej rundy.