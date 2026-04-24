Hiszpański tenisista Carlos Alcaraz nie wystąpi na wielkoszlemowym turnieju French Open w Paryżu. Zeszłoroczny zwycięzca nie będzie miał szansy na obronienie tytułu z uwagi na kontuzję nadgarstka, która uniemożliwia mu występ. Roland Garros 2026 rozpocznie się w połowie maja.

Carlos Alcaraz podczas meczu w Barcelonie, 14 kwietnia 2026 r. / IMAGO/Joan Gosa/Imago Sport and News / East News

Hiszpański zawodnik doznał kontuzji nadgarstka w pierwszej rundzie turnieju w Barcelonie w 14 kwietnia. Wówczas - po wygranym wprawdzie meczu - wycofał się z rywalizacji.

Następnie badania obrazowe wykazały, że problem jest poważniejszy niż początkowo sądzono, w związku z czym wycofał się także z turnieju w Madrycie. Drugi zawodnik świata przekazał, że opuści również nadchodzące zawody w Rzymie.

"Po wynikach dzisiejszych badań zdecydowaliśmy, że najbardziej rozsądne jest zachowanie ostrożności i nieuczestniczenie w turnieju w Rzymie i Roland Garros, podczas gdy czekamy na ocenę postępów, aby zdecydować, kiedy wrócimy na kort" - napisał Alcaraz w mediach społecznościowych.

"To dla mnie trudny czas, ale jestem pewien, że wyjdziemy z tego silniejsi" - dodał zawodnik.

Hiszpan miał szansę na trzeci z rzędu tytuł mistrzowski na French Open (wygrał także w 2024 r.). W zeszłorocznej edycji turnieju zdobył mistrzostwo pokonując obecnego lidera rankingu światowego Jannika Sinnera. Był to najdłuższy w historii French Open finał, trwający rekordowe 5 godzin i 29 minut. Łącznie na swoim koncie Carlos Alcaraz ma siedem tytułów turniejów wielkoszlemowych.



