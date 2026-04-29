Koniec zwycięskiej serii Aryny Sabalenki. Broniąca trofeum Białorusinka zmarnowała sześć piłek meczowych i przegrała z Amerykanką Hailey Baptiste (nr 30.) 6:2, 2:6, 6:7 (6-8) w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 na kortach ziemnych w Madrycie.

Hailey Baptiste triumfuje po pokonaniu Aryny Sabalenki / JUANJO MARTIN / PAP/EPA

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl .

Ta porażka oznacza zakończenie serii piętnastu zwycięstw czterokrotnej mistrzyni Wielkiego Szlema.

Sabalenka już dzień wcześniej miała trudną przeprawę, pokonała wówczas po dwóch godzinach i 20 minutach podopieczną trenera Tomasza Wiktorowskiego Japonkę Naomi Osakę 6:7 (1-7), 6:3, 6:2.

Kolejny ciężki mecz Sabalenki

We wtorek Białorusinka spędziła na korcie jeszcze więcej czasu. Pojedynek z Baptiste trwał dwie i pół godziny. W trzecim secie faworytka nie wykorzystała sześciu piłek meczowych - pięciu przy stanie 5:4 i jednej w tie-breaku.

Białorusinka triumfowała w Madrycie w 2021, 2023 i 2025 roku. Z Baptiste spotkała się po raz drugi w karierze i poniosła pierwszą porażkę. W marcu 2026 pokonała tę rywalką w ćwierćfinale WTA 1000 w Miami.

Przeciwniczką rozstawionej z numerem 30. Baptiste w półfinale w Madrycie będzie grająca z "dziewiątką" Rosjanka Mirra Andriejewa, która wyeliminowała Kanadyjkę Leylah Fernandez, wygrywając 7:6 (7-1), 6:3.

Aryna Sabalenka musiała przełknąć gorycz porażki / JUANJO MARTIN / PAP/EPA

Iga Świątek - porażka i awans w rankingu

Iga Świątek odpadła w trzeciej rundzie. Polska tenisistka skreczowała w sobotę w meczu z Amerykanką Ann Li z powodu problemów zdrowotnych przy stanie 6:7 (4-7), 6:2, 0:3, ale w najnowszym notowaniu rankingu WTA awansuje z czwartego na trzecie miejsce.

W singlu w Madrycie startowały jeszcze dwie Polki - Magdalena Fręch i Magda Linette. Obie odpadły w drugiej rundzie.