​Jeden z najbardziej utytułowanych polskich siatkarzy Paweł Zatorski poinformował o zakończeniu reprezentacyjnej kariery. Informacje przekazał w mediach społecznościowych. Z kadrą zdobył w sumie 18 medali imprez międzynarodowych.

Niespełna 36-letni Zatorski, który zmagał się z poważnymi problemami zdrowotnymi po kontuzji doznanej w półfinale igrzysk olimpijskich w Paryżu w 2024 roku, w zeszłym sezonie miał przerwę od gry w reprezentacji. Teraz oficjalnie poinformował, że zakończył przygodę z polską kadrą.

"16 lat z orłem na piersi. Trudno zamknąć w słowach coś, co było tak wielką częścią mojego życia. Dorastałem na tej drodze - jako zawodnik i jako człowiek. Każdy mecz, każda szatnia, każda chwila z tą drużyną zostawiła we mnie ślad. Zdrowie nie raz zostawało na parkiecie - ale dla tej koszulki zawsze było warto. Jedno było niezmienne - duma, kiedy mogłem reprezentować Polskę" - napisał libero Asseco Resovii Rzeszów na Instagramie.

Multimedalista. W sumie wywalczył dla Polski 18 medali

W bogatej karierze w reprezentacji, w której zadebiutował w 2009 roku, zdobył w sumie 18 medali, w tym dwa złote mistrzostw świata, złote mistrzostw Europy, Ligi Narodów i Ligi Światowej, a także srebro igrzysk olimpijskich. W czempionacie globu w 2018 roku został wyróżniony nagrodą dla najlepszego libero turnieju, był też najlepszym zawodnikiem na tej pozycji w mistrzostwach Europy 2023. Został wybrany MVP turnieju finałowego Ligi Narodów 2023.