Norwegia i Francja podpisały w środę w Paryżu nową umowę o współpracy obronnej, zwaną "Umową z Narwiku". Porozumienie przewiduje m.in. zacieśnienie współpracy wojskowej oraz przystąpienie Norwegii do francuskiego projektu odstraszania nuklearnego w Europie.

Norwegia i Francja zawarły nowy sojusz obronny.

W środę w Pałacu Elizejskim prezydent Francji Emmanuel Macron oraz premier Norwegii Jonas Gahr Stoere podpisali "Umowę z Narwiku". Wydarzenie miało miejsce podczas oficjalnej wizyty norweskiego premiera w Paryżu. Wcześniej Stoere spotkał się także z szefem francuskiego rządu, Sebastienem Lecornu.

Główne założenia nowej umowy obejmują zacieśnienie współpracy obronnej pomiędzy Norwegią a Francją. Porozumienie przewiduje m.in. możliwość magazynowania francuskiego sprzętu wojskowego na terytorium Norwegii, współpracę w zakresie bezpieczeństwa morskiego, przemysłu obronnego, cyberbezpieczeństwa, a także wsparcie dla Ukrainy i przeciwdziałanie zagrożeniom hybrydowym.

Norwegia dołącza do francuskiej inicjatywy nuklearnej

Jednym z kluczowych elementów porozumienia jest przystąpienie Norwegii do francuskiej inicjatywy odstraszania nuklearnego w Europie. Francja zaproponowała wykorzystanie swojego arsenału jądrowego - pozostającego poza strukturą nuklearną NATO - w celu wzmocnienia bezpieczeństwa europejskich sojuszników.

Norwegia zdecydowała się na ten krok mimo obowiązującego w kraju zakazu rozmieszczania broni jądrowej na swoim terytorium. Premier Stoere podkreślił jednak, że polityka Oslo w tej kwestii nie ulega zmianie - Zakaz rozmieszczania broni jądrowej na terytorium Norwegii w czasie pokoju pozostaje w mocy.

Premier Norwegii zaznaczył, że Oslo poinformowało Stany Zjednoczone oraz NATO o planowanej współpracy z Francją i nie spotkało się z żadnym sprzeciwem. Europa musi brać większą odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo - uzasadnił Stoere przystąpienie do francuskiej inicjatywy.

Historyczne nawiązania i kolejne państwo w sojuszu

Nazwa "Umowa z Narwiku" nawiązuje do wspólnych walk francuskich i norweskich żołnierzy przeciwko hitlerowskim Niemcom w północnej Norwegii wiosną 1940 roku. Norwegia jest czwartym państwem, po Grecji, Polsce i Niemczech, które zawarło tego typu porozumienie obronne z Francją.