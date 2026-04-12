W niedzielę i poniedziałek na wschodzie będzie pogodnie, na zachodzie więcej chmur i chwilami wystąpią opady deszczu - wynika z prognozy Grażyny Dąbrowskiej z synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W nocy z niedzieli na poniedziałek synoptycy wydali ostrzeżenia I stopnia przed przymrozkami.

W niedzielę w całym kraju zachmurzenie zmienne. Najwięcej chmur na zachodzie kraju, tam słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura od 6 st. C na półwyspie helskim, przez 10 st. C na wschodzie oraz w rejonach podgórskich Karpat. Najcieplej na południowym zachodzie tam do 14 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie chwilami porywisty z kierunków wschodnich.

IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia

Noc z niedzieli na poniedziałek z zachmurzeniem dużym na zachodzie kraju i krańcach południowo zachodnich, tam możliwe słabe opady deszczu. Pogodnie na wschodzie oraz północnym wschodzie. Temperatura do około minus 3 st. C w rejonach podgórskich Karpat oraz na wschodzie, ok. 2 st. C w centrum do 7 st. C. Wiatr słaby oraz umiarkowany.

IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed przymrozkami dla wschodniej połowy kraju. Temperatura może spaść do minus 6 st. C. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać od godz. 23 w niedzielę i utrzymają się do poniedziałku, do godz. 7.30. Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Jaka pogoda w poniedziałek?

W poniedziałek na wschodzie i w centrum pogodnie, na zachodzie pochmurnie. Temperatura od 7 st. C na półwyspie helskim, przez 12 st. C na wschodzie kraju do 17 st. C na ziemi lubuskiej oraz w rejonach podgórskich Sudetów. Wiatr porywisty, największe porywy wiatru spodziewane są na zachodzie, gdzie może osiągnąć prędkość do 60 km/h.

Noc z poniedziałku na wtorek na wschodzie pogodnie, na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane oraz duże, możliwe są słabe opady deszczu na Pomorzu Zachodnim. Temperatura około 0 st. C na północnym wschodzie i wschodzie. Najcieplej na zachodzie, tam do 9 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, gdzie na północnym zachodzie może osiągnąć prędkość do 55 km/h.