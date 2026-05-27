​Magdalena Fręch przegrała w II rundzie French Open ze Szwajcarką Jil Teichmann 5:7, 4:6 i odpadła z turnieju w Paryżu. To był ich drugi pojedynek. Spotkanie trwało godzinę i 49 minut.

Magdalena Fręch czwarty raz w karierze znalazła się w drugiej rundzie French Open, poprzednio w latach 2018, 2023 i 2025. Nigdy nie udało jej się zrobić kolejnego kroku.

Jil Teichmann natomiast w 2022 roku zatrzymała się na 1/8 finału. Ostatnio miała problemy zdrowotne i na liście WTA spadła na 170. miejsce. W Paryżu uniknęła kwalifikacji, dzięki tzw. zamrożeniu rankingu.

Dziwny przebieg drugiego seta

28-letnia Fręch grała z nią po raz drugi. Wcześniej pokonała ją trzy lata temu w kwalifikacjach w Birmingham. Tym razem Łodzianka nie wykorzystała swoich szans i ostatecznie zeszła z kortu pokonana.

W pierwszej partii prowadziła 5:3 i 40-0 przy serwisie rywalki. Miała więc trzy piłki setowe. Teichmann wyszła jednak z kłopotów, co wyraźnie ją uskrzydliło. Wygrała także trzy kolejne gemy i w konsekwencji seta.

W drugim początkowo Polka łatwo wygrywała swoje gemy serwisowe, ale nadal nie wykorzystywała okazji na przełamanie. Spotkanie przyjęło dziwny obrót od stanu 3:2 dla Szwajcarki. Do końca już bowiem żadna zawodniczka nie wygrała gema przy swoim serwisie i w trzeciej rundzie zameldowała się Teichmann.

Awans Świątek i Linette

Wcześniej w środę do trzeciej rundy awansowały rozstawiona z numerem trzecim Iga Świątek oraz Magda Linette. W piątek Polki zmierzą się ze sobą.

W czwartek natomiast w drugiej rundzie wystąpi Maja Chwalińska. Jej rywalką będzie rozstawiona z numerem 23. Belgijka Elise Mertens.

Wynik meczu 2. rundy:

Jil Teichmann (Szwajcaria) - Magdalena Fręch (Polska) 7:5, 6:4.



