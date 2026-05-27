Polskie siatkarki rozpoczynają walkę w Lidze Narodów. W pierwszym turnieju, który rozegrany zostanie w przyszłym tygodniu w Chinach, zagrają bez Magdaleny Stysiak. Selekcjoner reprezentacji Stefano Lavarini w środę ogłosił 14-osobowy skład na zawody.

Magdalena Stysiak na początku maja ze swoim klubem Eczacibasi Stambuł zajęła drugie miejsce w Lidze Mistrzyń. Na zgrupowanie kadry dołączyła najpóźniej, niespełna dwa tygodnie temu. Dlatego sztab szkoleniowy podjął decyzję, by 25-letnia liderka reprezentacji została w kraju i przygotowywała się do kolejnych turniejów.

Trener Lavarini zabiera na turniej w chińskim Nankinie kilka debiutantek. To atakujące - Julia Szczurowska i Oliwia Sieradzka oraz środkowe - Maja Koput i Natalia Kecher.

Polki w ubiegłym tygodniu wzięły udział w towarzyskim turnieju w Genui, gdzie pokonały Serbki 3:0 oraz uległy Turczynkom i Włoszkom po 2:3. To był jedyny sprawdzian przed rozgrywkami Ligi Narodów, która rozpocznie się w 3 czerwca w trzech miastach: Nankinie, Brasilii i kanadyjskim Quebecu. Polska w Chinach zmierzy się z Belgią, Czechami, Serbią oraz ekipą gospodarzy.

W trzech ostatnich edycjach LN zespół Lavariniego zajął trzecie miejsce.

Skład reprezentacji siatkarek na turniej LN w Chinach:

rozgrywające: Katarzyna Wenerska, Alicja Grabka;

atakujące: Julia Szczurowska, Oliwia Sieradzka;

środkowe: Anna Obiała, Maja Koput, Natalia Kecher, Magdalena Jurczyk;

przyjmujące: Martyna Czyrniańska, Julita Piasecka, Martyna Łukasik, Monika Lampkowska;

libero: Justyna Łysiak, Aleksandra Szczygłowska.