Siatkarz Marcin Janusz ogłosił zakończenie kariery w kadrze narodowej. Rozgrywający w najnowszym wywiadzie przybliżył kulisy swojej decyzji. "Zwłóknienie wątroby drugiego stopnia. To stadium wymagające szybkiej reakcji i wyeliminowania czynników, które je powodują" - mówi w wywiadzie dla "Przeglądu Sportowego".

Marcin Janusz / Piotr Matusewicz / Piotr Matusewicz / DPPI via AFP / East News

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl. Bądź na bieżąco.

Marcin Janusz po udanym sezonie reprezentacyjnym , zakończonym zdobyciem srebra olimpijskiego, zdecydował o zakończeniu kariery. Nie będzie mnie w kadrze ani w tym roku, ani w kolejnych latach. Jestem już po rozmowie z trenerem (Nikolą Grbiciem - przyp. red.), przedstawiłem mu swoją decyzję - kończę reprezentacyjną karierę - opowiada w wywiadzie dla "Przeglądu Sportowego".

Marcin Janusz kończy karierę. Kulisy decyzji

Jak mówi, przez lata przyjmował ogromne ilości leków przeciwbólowych i przeciwzapalnych w związku z bólem pleców, co doprowadziło do poważnych problemów z wątrobą. Szczególnie intensywny był dla niego okres igrzysk olimpijskich w Paryżu, kiedy musiał sięgać po znaczną ilość środków farmakologicznych. Diagnozę usłyszał pod w 2024 roku.

Zwłóknienie wątroby drugiego stopnia. To stadium wymagające szybkiej reakcji i wyeliminowania czynników, które powodują. Usłyszałem jasno, że gdybym zignorował problem i dalej funkcjonował w takim samym trybie - przy dużych obciążeniach i konieczności częstego sięgania po leki - doprowadziłoby to do bardziej zaawansowanego stadium zwłóknienia, bo byłem już na granicy. W praktyce oznaczałoby to funkcjonowanie z chorobą przewlekłą przez długie lata, a może nawet do końca życia - tłumaczy.

Kłopoty udało się wykryć dość wcześnie i w porę zareagować. Rokowania - jak mówi - są dobre i zwłóknienia drugiego stopnia mogą się cofnąć, choć nie jest to szybki proces.

Marcin Janusz w swoim dorobku ma złoty medal mistrzostw Europy z 2023 roku, podczas których został wybrany najlepszym zawodnikiem na swojej pozycji, a także srebro igrzysk olimpijskich 2024 i mistrzostw świata 2022. Do tego dochodzi pięć medali Ligi Narodów, w tym złoto wywalczone w 2023 roku.