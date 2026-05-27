Ponad 1,7 miliona muzułmanów z całego świata zgromadziło się w Mekce, by wziąć udział w jednym z najważniejszych wydarzeń w świecie islamu – dorocznej pielgrzymce hadżdż. Kulminacyjnym momentem jest rytuał kamienowania szatana, przypominający o odrzuceniu pokus i wierności Bogu. Współczesny hadżdż to nie tylko duchowe przeżycie, ale także gigantyczne przedsięwzięcie logistyczne i ekonomiczne.

Od świtu ponad 1,7 miliona pielgrzymów uczestniczy w jednym z najbardziej widowiskowych rytuałów hadżdżu - kamienowaniu słupów symbolizujących szatana. To obrzęd głęboko zakorzeniony w tradycji i surach Koranu. Dla wiernych to nie tylko symboliczne odrzucenie pokus, ale także potwierdzenie swojej wierności wobec Boga.

Rytuał nawiązuje do historii proroka Ibrahima, który - według Koranu - miał złożyć w ofierze własnego syna. Trzykrotnie próbował go odwieść od tego szatan, ale Ibrahim odpędził go, rzucając w niego kamieniami. Ostatecznie Bóg, widząc jego niezachwianą wiarę, nakazał złożyć w ofierze barana zamiast dziecko. Dziś to wydarzenie upamiętnia się podczas Święta Ofiarowania - Id al-Adha, które kończy pielgrzymkę.

Pielgrzymka napędza gospodarkę

Hadżdż to jeden z pięciu filarów islamu, obok wyznania wiary, modlitwy, jałmużny i postu. Udział w nim to obowiązek każdego muzułmanina, który jest w stanie go odbyć. W ostatnich dekadach pielgrzymka stała się zjawiskiem masowym. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu udział w hadżdżu był dla wielu wiernych nieosiągalny ze względów finansowych i logistycznych. Dziś, dzięki rozwojowi infrastruktury i transportu, do Mekki każdego roku przybywają miliony ludzi z całego świata.

Wraz z rosnącą liczbą pielgrzymów, rośnie też znaczenie ekonomiczne tego wydarzenia. Arabia Saudyjska inwestuje miliardy dolarów w rozbudowę hoteli, dróg i całej infrastruktury wokół świętych miejsc. Pielgrzymki generują aż 7 procent budżetu państwa, a Mekka staje się jednym z najważniejszych centrów religijnej turystyki na świecie.

Coraz większą popularnością cieszy się także umra - mniejsza pielgrzymka, którą można odbyć w dowolnym momencie roku. Jednak to właśnie hadżdż pozostaje najważniejszym i najbardziej spektakularnym wydarzeniem, które łączy duchowość, tradycję i współczesność.