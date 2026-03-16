Udinese przekazało nowe informacje o stanie zdrowia Adama Buksy. Klub przekazał, że kontuzja napastnika jest na tyle poważna, że wróci do gry dopiero po przerwie reprezentacyjnej. To problem dla Jana Urbana - kadra 26 marca podejmie Albanię na Stadionie Narodowym w półfinale baraży o udział w mistrzostwach świata. Jeśli Polacy wygrają, to pięć dni później zmierzą się na wyjeździe z Ukrainą lub Szwecją.

Adam Buksa nie zagra w barażach o mundial / Nur Photo/ DOMENIC AQUILIN / East News

29-letni napastnik w sobotę nie znalazł się w kadrze na ligowy mecz z Juventusem Turyn, który Udinese przegrało 0:1.

"Adam Buksa doznał zerwania mięśnia płaszczkowatego łydki w lewej nodze. Zawodnik rozpoczął rehabilitację. Będzie poddawany cotygodniowym badaniom i wróci po przerwie na mecze reprezentacji" - poinformowano na stronie włoskiego klubu.

Buksa w zeszłym roku przeszedł z duńskiego FC Midtjylland do Udinese, gdzie gra też inny reprezentant Polski - pomocnik Jakub Piotrowski. Napastnik w tym sezonie rozegrał 19 meczów w Serie A i strzelił dwa gole.

Buksa w kadrze Urbana

W seniorskiej kadrze Buksa zadebiutował 2 września 2021 roku w meczu z Albanią (4:1). Łącznie wystąpił w 25 spotkaniach, w których zdobył siedem bramek. Uczestniczył w Euro 2024 i strzelił gola Holandii (1:2).

Selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban nie ogłosił jeszcze powołań na marcowe mecze barażowe, ale Buksa prawdopodobnie znalazłby się w składzie, gdyż za jego kadencji był powoływany do kadry i jesienią wystąpił w spotkaniach z Finlandią (3:1) i Holandią (1:1).