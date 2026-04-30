W wieku 86 lat odszedł Aleksander Papiewski, wybitny szkoleniowiec, który przez dekady kształtował polską piłkę nożną. Największe triumfy święcił ze Śląskiem Wrocław, z którym w 1978 roku zdobył wicemistrzostwo Polski. Jego śmierć to ogromna strata dla środowiska sportowego.
- Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.
Aleksander Papiewski, jeden z najbardziej zasłużonych trenerów w historii polskiej piłki nożnej, zmarł w wieku 86 lat. Informację o jego śmierci przekazał Śląsk Wrocław, klub, z którym Papiewski był związany przez wiele lat swojej bogatej kariery trenerskiej. Jego odejście to bolesny cios dla całego środowiska piłkarskiego, które wspomina go jako człowieka oddanego sportowi i wychowawcę wielu pokoleń zawodników.