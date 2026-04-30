Początki kariery i pierwsze sukcesy

Papiewski rozpoczął swoją przygodę z trenowaniem w latach 60., obejmując stanowisko szkoleniowca w Śląsku Wrocław. Szybko dał się poznać jako trener z pasją i wizją, który potrafił wyciągnąć z zawodników to, co najlepsze. Po pierwszych doświadczeniach we Wrocławiu prowadził także takie zespoły jak Broń Radom i Pafawag Wrocław, gdzie zdobywał cenne doświadczenie i budował swój warsztat trenerski.

W latach 70. Papiewski powrócił do Śląska Wrocław, początkowo prowadząc drużynę rezerw. Szybko został doceniony za swoje umiejętności i awansował na stanowisko asystenta Władysława Żmudy. Przełomowym momentem w jego karierze był sezon 1977/78, kiedy to przejął pierwszy zespół i poprowadził go do zdobycia wicemistrzostwa Polski. To osiągnięcie na trwałe zapisało się w annałach polskiej piłki nożnej i przyniosło Papiewskiemu uznanie w całym kraju.

Kolejne lata i praca w innych klubach

Po sukcesie ze Śląskiem Papiewski jeszcze dwukrotnie obejmował stanowisko pierwszego trenera wrocławskiego zespołu. Jego kariera obejmowała także prowadzenie wielu innych drużyn, w tym Radomiaka Radom, Zagłębia Wałbrzych, Polaru Wrocław, Pogoni Oleśnica oraz Hetmana Zamość. W każdym z tych klubów zostawił po sobie ślad jako wymagający, ale sprawiedliwy szkoleniowiec, który potrafił motywować zawodników do walki o najwyższe cele.

Ostatnie pożegnanie

Pogrzeb Aleksandra Papiewskiego odbędzie się w piątek, 8 maja, o godzinie 10:00 w Kaplicy na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu. Rodzina, przyjaciele, byli współpracownicy oraz kibice będą mieli okazję pożegnać wybitnego trenera, który przez lata był ważną postacią polskiego futbolu.