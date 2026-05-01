Archidiecezja Nowego Jorku zgodziła się zapłacić 800 milionów dolarów w ramach ugody z 1300 ofiarami. To jedna z najwyższych kwot w fali pozwów o nadużycia seksualne ze strony duchowieństwa w Stanach Zjednoczonych - informuje agencja Reutera.

Biskupi podczas mszy w katedrze św. Patryka w Nowym Jorku. / SARAH YENESEL / PAP/EPA

Ugoda wymaga zgody ofiar. Archidiecezja ujawni dokumenty o przestępstwach seksualnych.

Ważne informacje z Polski i świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Ugoda ta ustępuje jedynie kwocie 880 milionów dolarów zawartej przez archidiecezję Los Angeles w 2024 roku.

Kościół katolicki wypłacił miliardy dolarów w ramach ugód w całych Stanach Zjednoczonych w ciągu ostatnich kilku lat, po tym jak Nowy Jork i inne stany uchwaliły prawa, które tymczasowo umożliwiły ofiarom wykorzystywania seksualnego dzieci wnoszenie pozwów w sprawie przestępstw popełnionych dziesiątki lat temu.

Jeff Anderson, prawnik reprezentujący ofiary przemocy, powiedział, że ugoda jest triumfem, który zakończy sześcioletnią batalię prawną z archidiecezją w Nowym Jorku i jej ubezpieczycielami.

Proponowana ugoda wymaga ostatecznej dokumentacji i pełnego porozumienia z ofiarami zanim zostanie sfinalizowana - zastrzegł Anderson.

Diecezja uniknie bankructwa

Oprócz zapłaty 800 milionów dolarów, nowojorska archidiecezja zgodziła się ujawnić dokumenty dotyczące przestępców seksualnych w Kościele. To dalekie od pełnej odpowiedzialności, ale jest to pewna miara odpowiedzialności - skonstatował Anderson w piątkowym oświadczeniu.

Dzięki ugodzie ofiary nadużyć będą mogły wystąpić na drogę sądową przeciwko ubezpieczycielom Kościoła o dodatkowe odszkodowania.

Jak zauważa agencja Reutera, ugoda pozwoli archidiecezji uniknąć bankructwa. W Nowym Jorku wszystkie diecezje - z wyjątkiem archidiecezji nowojorskiej i diecezji brooklyńskiej - złożyły wniosek o upadłość, aby sfinalizować podobne ugody w sprawach dotyczących wykorzystywania seksualnego.

Kard. Timothy Dolan: Haniebny rozdział w historii Kościoła

Mediacje w sprawy ugody rozpoczęły się w grudniu, prowadził je emerytowany sędzia Sądu Najwyższego hrabstwa Los Angeles Daniel Buckley, który również pośredniczył w ugodzie w Los Angeles. W wydanym wówczas oświadczeniu kardynał Timothy Dolan przyznał, że wykorzystywanie seksualne nieletnich było haniebnym rozdziałem w historii Kościoła.