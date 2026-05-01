Policja holenderska poszukuje 14-letniego Maxima, który 18 kwietnia około południa wyruszył na rowerze ze swojego domu w miejscowości Apeldoorn w Holandii. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że chłopiec może jechać w stronę Polski. Apel holenderskich śledczych opublikowała Komenda Główna Policji.

Poszukiwany 14-letni Maxim / Policja

Jak przekazała polska policja, holenderscy funkcjonariusze szukają 14-letniego obywatela Holandii. Maxim ostatni raz był widziany w dniu 18 kwietnia 2026 roku w miejscowości Apeldoorn w Holandii. Około południa wyruszył na rowerze ze swojego domu w dzielnicy Zuidbroek.

Maxim ma około 150-160 cm wzrostu i krótkie włosy. W dniu zaginięcia ubrany był w czarną kurtkę i spodnie dresowe marki Nike oraz czarne trampki. Miał przy sobie czerwono-pomarańczowy plecak i jechał na szarym rowerze marki Stella, tzw. damka.

W dniu zaginięcia chłopiec miał ze sobą taki plecak / Policja

Chłopiec może kierować się przez teren Niemiec w kierunku wschodniej granicy Polski. Najprawdopodobniej przemieszcza się na rowerze, ale możliwe jest również, że korzysta z innego środka transportu.

Maxim może poruszać się na takim rowerze / Policja

Osoby, które widziały Maxima lub mają informacje, mogące pomóc w odnalezieniu chłopca, proszone są o kontakt z Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji. Numer to 47 72 510 05.