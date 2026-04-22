Robert Lewandowski może latem zmienić klub. Według włoskich mediów, Juventus Turyn jest gotowy zaoferować polskiemu napastnikowi atrakcyjny kontrakt, jeśli ten nie przedłuży umowy z Barceloną.

Juventus potrzebuje napastnika

Juventus Turyn planuje poważne wzmocnienia przed nadchodzącym sezonem. Priorytetem dla włoskiego klubu jest pozyskanie doświadczonego środkowego napastnika.

Podstawowy snajper "Starej Damy", Serb Dusan Vlahović, z powodu kontuzji stracił niemal pół sezonu i nie spisuje się na miarę oczekiwań. Piłkarzem Turyńczyków jest również Arkadiusz Milik, ale Polak, który z powodów zdrowotnych nie grał niemal dwa lata, niedawno wrócił na boisko, ale niemal natychmiast doznał kolejnego urazu. Wszystko wskazuje na to, że latem opuści Juventus.

Na szczycie listy życzeń "Starej Damy" znalazł się Robert Lewandowski, którego kontrakt z Barceloną wygasa latem. Według doniesień włoskiego dziennika "Tuttosport", Juventus jest gotów zaoferować Polakowi sześć milionów euro za sezon oraz premie uzależnione od wyników i indywidualnych osiągnięć.

Turyński dziennik uważa, że do poszukiwania alternatywnych rozwiązań skłonił menedżera "Lewego" Piniego Zahaviego brak postępów w negocjacjach z Barceloną w sprawie przedłużenia kontraktu. Lewandowski ma mieć bardziej lukratywne oferty spoza Europy, zwłaszcza z Arabii Saudyjskiej i Stanów Zjednoczonych, ale jego priorytetem - jak dodano w "Tuttosport" - pozostają dalsze występy w Europie.

Polski napastnik wzbudził również zainteresowanie AC Milan, któremu - według doniesień "La Gazzetta dello Sport" z 10 kwietnia - sam się zaoferował jako tzw. wolny zawodnik.

Barcelona wciąż w grze

Hiszpańskie media podkreślają, że pierwszą opcją Lewandowskiego jest jednak pozostanie w Barcelonie na kolejny sezon. Negocjacje w sprawie nowego kontraktu mają być kontynuowane na początku maja.

Klub ponoć złożył już Polakowi pierwszą ofertę przedłużenia umowy o rok, a Polak jej nie odrzucił, ale wciąż otwartą pozostaje kwestia ustalenia wysokości jego zarobków, które "Barca" chce znacząco obniżyć, nawet o 50 procent.



Statystyki w tym sezonie

W tym sezonie trapiony różnymi urazami Lewandowski wystąpił w 40 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach, strzelając 17 goli. W zestawieniu najlepszych strzelców La Ligi zajmuje szóste miejsce z 12 bramkami; tylko w drużynie Barcelony więcej od niego zdobyli w lidze Lamine Yamal - 15 i Ferran Torres - 14.

W Barcelonie kapitan biało-czerwonych występuje od 2022 roku. Wcześniej grał m.in. w Borussii Dortmund i Bayernie Monachium, a w Polsce w Lechu Poznań i Zniczu Pruszków.