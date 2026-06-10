Klienci Banku Pekao korzystający z telefonów z systemem Android mogą mieć problemy z dokonywaniem części płatności. Chodzi o aplikację PeoPay. Bank wydał komunikat w tej sprawie.

Problemy z popularną aplikacją bankową. Jest komunikat / Materiały prasowe

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"U części użytkowników aplikacji PeoPay na urządzeniach z systemem Android występują obecnie utrudnienia. Mogą pojawiać się problemy z korzystaniem z BLIKA oraz z płatnościami online wymagającymi autoryzacji w aplikacji. Płatności kartami działają" - informuje w komunikacie Bank Pekao.

Bank nie wyjaśnia, co jest powodem odczuwalnych obecnie problemów. Zapewnia tylko, że pracuje nad ich jak najszybszym rozwiązaniem.

Pekao podpowiada klientom, co zrobić, jeśli nie mogą zalogować się do serwisu Pekao24 przy użyciu logowania dwuskładnikowego w aplikacji PeoPay na urządzeniu z systemem Android i nie wyświetla się im opcja potwierdzenia logowania kodem SMS. Powinni wtedy:

skorzystać z innej przeglądarki, w której nie są zapisane dane logowania,

otworzyć stronę w trybie incognito,

wyczyścić pamięć podręczną przeglądarki.

Po wykonaniu jednej z tych czynności opcja potwierdzenia logowania kodem SMS powinna się pojawić.

PeoPay to aplikacja Banku Pekao S.A. dla wszystkich użytkowników konta osobistego i firmowego na urządzeniach mobilnych. Umożliwia płatności mobilne i zbliżeniowe, autoryzację transakcji, obsługę lokat, kart czy otworzenie konta na selfie.