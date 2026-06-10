Co najmniej jedna osoba ucierpiała w wypadku szkolnego autokaru, do którego doszło o poranku na drodze krajowej nr 28 koło Grybowa w powiecie nowosądeckim w Małopolsce. Pojazdem podróżowało 36 dzieci oraz troje opiekunów.

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Na DK 28 koło Grybowa w powiecie nowosądeckim w województwie małopolskim doszło do wypadku. W autokar szkolny wjechał samochód osobowy.

Pojazdem podróżowało 36 dzieci oraz troje opiekunów. 

Na miejscu zdarzenia pracuje policja. Ruch prowadzony jest wahadłowo.

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