Co najmniej jedna osoba ucierpiała w wypadku szkolnego autokaru, do którego doszło o poranku na drodze krajowej nr 28 koło Grybowa w powiecie nowosądeckim w Małopolsce. Pojazdem podróżowało 36 dzieci oraz troje opiekunów.
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Na DK 28 koło Grybowa w powiecie nowosądeckim w województwie małopolskim doszło do wypadku. W autokar szkolny wjechał samochód osobowy.
Pojazdem podróżowało 36 dzieci oraz troje opiekunów.
Na miejscu zdarzenia pracuje policja. Ruch prowadzony jest wahadłowo.
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