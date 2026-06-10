Do siatki połączeń z Polski do Rijeki dołączył Port Lotniczy w Lublinie. Podróż trwa zaledwie 1,5 godziny. Chorwacki kurort, choć dotąd ustępował popularnością takim kurortom jak Split czy Dubrownik, ma szansę dołączyć do grona hitów wakacyjnych wyjazdów Polaków. Pod koniec czerwca wraca bowiem bezpośredni pociąg Adriatic Express.

Port Lotniczy w Lublinie uruchomił połączenie do Rijeki (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Ruszyło nowe połączenie lotnicze z Lublina do Rijeki.

Pod koniec czerwca na tory wraca Adriatic Express.

To chorwackie miasto ma szansę stać się nowym hitem wakacji.

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Samolotem do Rijeki z Lublina

Samoloty między Lublinem a Rijeką kursują dwa razy w tygodniu, we wtorki i soboty - przekazał rzecznik lotniska w Lublinie Piotr Jankowski. Port lotniczy zainaugurował nowe połączenie we wtorek. Przelot trwa 1,5 godziny. Regularne rejsy nad Morze Adriatyckie są realizowane przez linię Wizz Air.

W ocenie władz lotniska nowe połączenie ułatwi mieszkańcom Lubelszczyzny i sąsiednich województw podróże do Chorwacji, Słowenii i północno-wschodnich Włoch.

Z kolei w niedzielę lubelskie lotnisko zainaugurowało pierwsze w tym roku połączenie z Burgas w Bułgarii, a w kwietniu - z holenderskim Maastricht. Obecnie port obsługuje m.in. loty linii LOT, Ryanair, Buzz, Enter Air do: Trapani, Bergamo, Splitu, Antalyi, Londynu, Dublina, Gdańska i Warszawy.

Na tory wraca Adriatic Express

Tymczasem miłośnicy podróży koleją będą mogli już pod koniec czerwca wybrać się do Rijeki pociągiem z Polski (skład rusza z Warszawy, jedzie m.in. przez Katowice). Adriatic Express pierwszy kurs w tym roku odbędzie w piątek 26 czerwca. Będzie kursował do końca sierpnia 6 razy w tygodniu.

Trasa pociągu do stacji docelowej, czyli chorwackiej Rijeki, wiedzie przez Czechy, Austrię i Słowenię. Nowością w tym roku jest wagon do słoweńskiego Kopru. Zostanie on odłączony w Lublanie, a reszta składu pojedzie dalej do Chorwacji.

Pociąg Adriatic Express do Rijeki w ubiegłorocznym letnim rozkładzie jazdy jeździł przez całe wakacje. Według danych resortu infrastruktury skorzystało z niego 9,3 tys. osób.

Czy pociąg do Chowacji będzie kursował również poza sezonem?

Jak poinformował prezes PKP Intercity Janusz Malinowski, przewoźnik rozważy rozszerzenie terminów kursowania pociągu, kiedy zakończy się modernizacja infrastruktury kolejowej w Słowenii.

Jeżeli wtedy będzie można wyraźnie skrócić czas przejazdu to rozważymy rozszerzenie oferty. To jest perspektywa 2028 lub 2029 roku - dodał.

Nowy hit wakacyjnych wyjazdów Polaków?

Rijeka to trzecie co do wielkości miasto Chorwacji, leży w północno-zachodniej części kraju. Miejscowość słynie m.in. z portu rybackiego i przemysłu. Zachwyca bogatą historią, zabytkami oraz niepowtarzalnym klimatem. Warto zobaczyć barokową katedrę Św. Wita czy kościół Wniebowstąpienia Najświętszej Marii Panny.

Na turystów czeka też Zamek Trsat - jedna z najstarszych fortyfikacji na chorwackim wybrzeżu, z której rozciąga się spektakularny widok na okolicę. Rijeka to także liczne muzea, w tym Muzeum Morskie i Muzeum Sztuki Nowoczesnej, oraz tętniąca życiem promenada Korzo, pełna kawiarni, sklepików i restauracji. Ponadto w czerwcu i lipcu w mieście odbywa się festiwal Rijeka Summer Nights, który przyciąga artystów z całej Europy.

Miłośnicy lokalnej kuchni znajdą tu wiele regionalnych przysmaków - od gulaszu z dorsza, przez klopsiki z sardynek, po risotto z mątwy. Warto także zajrzeć na lokalny targ rybny oraz warzywno-owocowy, gdzie można kupić świeże produkty prosto od chorwackich sprzedawców.

Choć dotąd ustępowała popularnością takim kurortom jak Split czy Dubrownik, ma szansę dołączyć do grona hitów wakacyjnych wyjazdów Polaków.