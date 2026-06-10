W Rudnej Wielkiej koło Rzeszowa oficjalnie otwarto nowoczesną fabrykę małego sprzętu AGD firmy BSH. Wartość inwestycji wyniosła 600 mln zł. Zakład o powierzchni 73 tys. m kw. zatrudnia obecnie około 1 tys. osób.

Uroczystość otwarcia nowej fabryki małego AGD firmy BSH w miejscowości Rudna Wielka / Darek Delmanowicz / PAP

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Nowa fabryka powstała na terenie specjalnej strefy ekonomicznej Rzeszów-Dworzysko. Pod jednym dachem znalazły się hala produkcyjna, logistyczna oraz biura. Prace budowlane rozpoczęły się na początku ubiegłego roku i zakończyły zgodnie z planem - wskazał prezes zarządu BSH w Polsce Konrad Pokutycki. Równolegle z montażem nowych linii technologicznych przenoszono maszyny z poprzedniego zakładu, co pozwoliło utrzymać ciągłość produkcji.

W nowym obiekcie produkowane są odkurzacze bezworkowe, piorące i akumulatorowe oraz ekspresy kapsułkowe Bosch Tassimo. Rocznie z taśm zjeżdżać będzie ponad 2 mln urządzeń. W przyszłości oferta ma zostać poszerzona o automatyczne ekspresy do kawy, które trafią na rynki europejskie i światowe.

Szef spółki wskazał, że całkowite nakłady inwestycyjne koncernu, który działa w Polsce od ponad 30 lat, przekroczyły do tej pory 1,5 mld euro.

Produkcja w Rudnej Wielkiej odbywa się we współpracy z rzeszowskim centrum badań i rozwoju, gdzie powstają projekty wdrażane także w innych fabrykach BSH na świecie.

Liczba pracowników ma się zmienić

Wśród zatrudnionych w nowym zakładzie znaczną część stanowią byli pracownicy marki Zelmer, z którą BSH połączyło się ponad 13 lat temu. Pokutycki zapowiedział, że w planach jest rozwój produkcji i uruchamianie nowych projektów, co wpłynie na zwiększenie liczby miejsc pracy.

Prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek podczas uroczystości otwarcia podkreślił, że inwestycja BSH to dowód na silne tradycje przemysłowe regionu oraz potencjał edukacyjny lokalnych uczelni. Nie ma szczęśliwszego momentu dla włodarza samorządu niż otwarcie jednej z największych fabryk w Polsce. To dla każdej społeczności lokalnej jest najlepsza wiadomość roku albo nawet kilku lat. To zaawansowana produkcja lokowana w mieście, które DNA technologiczne ma od wielu lat - podkreślił samorządowiec.

BSH posiada w Polsce sześć fabryk: trzy w Łodzi (pralki, zmywarki, suszarki do ubrań), dwie we Wrocławiu (piekarniki, lodówki) oraz nowo otwartą w Rudnej Wielkiej.