Polscy siatkarze rozpoczęli tegoroczną edycję Ligi Narodów od efektownego zwycięstwa nad Kubą. W chińskim Linyi podopieczni Nikoli Grbicia wygrali 3:0 (25:16, 25:20, 25:21), prezentując świetną formę i dając szansę gry młodym zawodnikom. Już w czwartek Biało-Czerwoni zmierzą się ze Słowenią.

/ Jarek Praszkiewicz / PAP

Polska pokonała Kubę 3:0 (25:16, 25:20, 25:21) w pierwszym meczu Ligi Narodów w Linyi.

Trener Nikola Grbić postawił na młody skład, dając odpocząć największym gwiazdom.

W meczu zadebiutowali m.in. Marcel Bakaj, Bartosz Firszt i Bartosz Zych.

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Młodzi Polacy pokazali siłę

Reprezentacja Polski, triumfator ubiegłorocznej edycji Ligi Narodów, rozpoczęła nowy sezon od zdecydowanego zwycięstwa nad Kubą. Trener Nikola Grbić postawił na odmłodzony skład, dając odpocząć największym gwiazdom, takim jak Tomasz Fornal czy Wilfredo Leon. Do Chin pojechali zawodnicy, którzy do tej pory rzadziej pojawiali się na parkiecie, a dla kilku z nich był to debiut w rozgrywkach tej rangi.

W wyjściowym składzie znaleźli się m.in. Jan Firlej, Michał Gierżot, Bartosz Gomułka, Bartłomiej Lemański, Jakub Majchrzak i Aleksander Śliwka, który w tym sezonie pełni funkcję kapitana reprezentacji. Wśród debiutantów pojawili się rozgrywający Marcel Bakaj oraz przyjmujący Bartosz Firszt i Bartosz Zych.

Przebieg meczu: Polacy od początku dominowali

Już od pierwszych minut spotkania Biało-Czerwoni narzucili rywalom swoje warunki gry. Skuteczna zagrywka Michała Gierżota pozwoliła Polakom objąć prowadzenie 6:3. Dwa asy serwisowe Bartosza Gomułki powiększyły przewagę do stanu 11:5. Dzięki skutecznym blokom i błędom Kubańczyków przewaga Polaków rosła, a pierwszy set zakończył się wynikiem 25:16 po ataku Bartłomieja Lemańskiego.

Druga partia była bardziej wyrównana, jednak Polacy cały czas kontrolowali przebieg gry. Po asie serwisowym Gomułki prowadzili 6:3, a kolejne punkty zdobywali dzięki skutecznym atakom i zagrywkom. Kubańczycy zdołali zbliżyć się na jeden punkt (12:13), ale w końcówce Polacy ponownie odskoczyli, wygrywając seta 25:20.

Trzeci set rozpoczął się od prowadzenia Polaków 6:1, a as serwisowy Adriana Markiewicza powiększył dystans do 8:2. Kubańczycy próbowali odrobić straty, zbliżając się na 10:8, jednak nie zdołali doprowadzić do wyrównania. Ostatecznie Biało-Czerwoni zwyciężyli 25:21 po skutecznym ataku Jakuba Majchrzaka.

Indywidualne popisy i debiuty

W spotkaniu z Kubą na szczególne wyróżnienie zasłużyli młodzi zawodnicy. Jakub Majchrzak, debiutujący w Lidze Narodów, zdobył aż sześć punktów blokiem, a w sumie uzbierał 12 oczek. Najwięcej punktów w polskiej drużynie zdobył Bartosz Gomułka - 15. Aleksander Śliwka, nowy kapitan zespołu, był ważnym ogniwem zarówno w ataku, jak i w przyjęciu.

Trener Nikola Grbić konsekwentnie realizuje plan odmładzania kadry, dając szansę gry zawodnikom, którzy do tej pory rzadziej pojawiali się na parkiecie. To ważny krok w budowaniu szerokiej i silnej reprezentacji na kolejne lata.

Co dalej? Polacy przed kolejnymi wyzwaniami

Po udanym początku w Lidze Narodów przed Polakami kolejne wyzwania. Już w czwartek o godzinie 14:00 zmierzą się ze Słowenią, a dzień później czeka ich starcie z Japonią. W sobotę Biało-Czerwoni będą mieli dzień przerwy, by w niedzielę zakończyć rywalizację w Chinach meczem z Ukrainą.