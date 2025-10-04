Piłka używana w trakcie poprzedniego mundialu, w Katarze, nazywała się Al Rihla (co w języku arabskim znaczy "podróż").

Piłki używane w trakcie poprzednich mundiali / Maciej Zieliński / PAP

W trakcie pierwszego mundialu (1930, Urugwaj) w finale użyto dwóch różnych piłek: w pierwszej połowie grano piłką dostarczoną przez Argentyńczyków, a w drugiej - przez Urugwajczyków. Obie różniły się rozmiarem i wagą. Od 2018 roku piłki mundialowe wyposażone są w mikroczipy, które pomagają sędziom w analizie sytuacji na boisku (np. czy piłka przekroczyła linię bramkową).

Piłkarskie Mistrzostwa Świata FIFA 2026 odbędą się w trzech krajach: Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Będzie to pierwszy w historii mundial zorganizowany przez trzy państwa jednocześnie oraz pierwszy z udziałem 48 drużyn (dotychczas grały 32 zespoły). Turniej zaplanowano na czerwiec i lipiec 2026 roku. Mecze zostaną rozegrane w 16 miastach-gospodarzach, z czego najwięcej w USA. Finał odbędzie się najprawdopodobniej na MetLife Stadium w New Jersey.