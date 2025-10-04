FIFA zaprezentowała oficjalną piłkę, która będzie używana w trakcie mistrzostw świata w Meksyku, USA i Kanadzie w 2026 r. Futbolówka nazywa się "Trionda".

Oficjalna piłka nachodzącego mundialu łączy w sobie elementy ikonograficzne zaczerpnięte z trzech państw gospodarzy: czerwony liść klonu (Kanada), zielony orzeł (Meksyk) i niebieska gwiazda (USA).

Wszystkie trzy symbole pojawiają się również w formie delikatnych tłoczeń.

Nazwa "Trionda" to zaś połącznie dwóch słów: "tri", czyli "trzy", oraz "onda", co po hiszpańsku znaczy "fala".

W połączeniu symbolizuje to "wspólną falę radości płynącą przez narody i jednoczącą świat przez futbol".

Piłka używana w trakcie poprzedniego mundialu, w Katarze, nazywała się Al Rihla (co w języku arabskim znaczy "podróż").

W trakcie pierwszego mundialu (1930, Urugwaj) w finale użyto dwóch różnych piłek: w pierwszej połowie grano piłką dostarczoną przez Argentyńczyków, a w drugiej - przez Urugwajczyków. Obie różniły się rozmiarem i wagą. Od 2018 roku piłki mundialowe wyposażone są w mikroczipy, które pomagają sędziom w analizie sytuacji na boisku (np. czy piłka przekroczyła linię bramkową).

Piłkarskie Mistrzostwa Świata FIFA 2026 odbędą się w trzech krajach: Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Będzie to pierwszy w historii mundial zorganizowany przez trzy państwa jednocześnie oraz pierwszy z udziałem 48 drużyn (dotychczas grały 32 zespoły). Turniej zaplanowano na czerwiec i lipiec 2026 roku. Mecze zostaną rozegrane w 16 miastach-gospodarzach, z czego najwięcej w USA. Finał odbędzie się najprawdopodobniej na MetLife Stadium w New Jersey.

Zobacz również:

USA szykują się na mundial. W ambasadach i konsulatach zrobi się tłoczniej
USA szykują się na mundial. W ambasadach i konsulatach zrobi się tłoczniej