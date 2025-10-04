FIFA zaprezentowała oficjalną piłkę, która będzie używana w trakcie mistrzostw świata w Meksyku, USA i Kanadzie w 2026 r. Futbolówka nazywa się "Trionda".
Oficjalna piłka nachodzącego mundialu łączy w sobie elementy ikonograficzne zaczerpnięte z trzech państw gospodarzy: czerwony liść klonu (Kanada), zielony orzeł (Meksyk) i niebieska gwiazda (USA).
Wszystkie trzy symbole pojawiają się również w formie delikatnych tłoczeń.
Nazwa "Trionda" to zaś połącznie dwóch słów: "tri", czyli "trzy", oraz "onda", co po hiszpańsku znaczy "fala".
W połączeniu symbolizuje to "wspólną falę radości płynącą przez narody i jednoczącą świat przez futbol".