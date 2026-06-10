"Wchodzimy do mieszkania. Siedzą rodzice i nie mają pojęcia o tym, że ich dziecko w pokoju obok podjęło próbę samobójczą i komunikuje o tym w sieci. Jeżeli byśmy tego nie sprawdzili, nie zweryfikowali..." - tak o roli policji mówił gen. insp. Marek Boroń, który był dzisiaj naszym gościem w Porannej rozmowie w RMF FM. Komendant główny dodał, że tylko w ciągu jednej doby policja przeprowadza od 17 do 20 tys. interwencji. Wspomniał również, jakie środki odurzające są niestety najbardziej "popularne" wśród młodzieży.

/ Design Pics / East News

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Gościem dzisiejszej Porannej rozmowy w RMF FM był Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Boroń. Poinfomował, że w sprawie fałszywych alarmów cztery osoby zostały tymczasowo aresztowane. Są to osoby, które wcześniej podobnie działały, jeśli chodzi o fałszywe alarmy i były tymczasowo aresztowane, więc mamy do czynienia z grupą przestępczą, zorganizowaną, która w sieci funkcjonuje od wielu lat - powiedział gen. Boroń.

Chodzi m.in. o sprawę fałszywego zgłoszenia o pożarze, a potem zagrożeniu życia w mieszkaniu matki prezydenta Nawrockiego czy rzekomego zagrożenia życia dziecka w mieszkaniu redaktora Tomasza Sakiewicza. Nasz gość opowiedział o statystykach, które wskazują, dlaczego służby muszą reagować na podobne zgłoszenia - szczególnie te dotyczące dzieci.

"Zdajmy sobie sprawę, z czym mamy do czynienia"

Rolą policji jest dbać o zdrowie i życie obywateli. Nauczmy się tego i współpracujmy z policją, bo jako społeczeństwu powinno nam na tym zależeć. Chcemy budować społeczeństwo obywatelskie. Jeżeli mówimy o samych informacjach, które do nas wpływają poprzez live chaty, maile, m.in. przez Rzecznika Praw Dziecka, to w 2026 roku takich informacji wpłynęło do nas 1448 - dotyczących zagrożeń zdrowia i życia. 1411 interwencji było potwierdzonych. 782 osoby wymagały hospitalizacji - w tym to było 414 osób małoletnich. 402 osoby pozostały pod opieką osoby najbliższej - w tym 264 osoby małoletnie - powiedział gen. insp. Marek Boroń.

Zdajmy sobie sprawę, z czym mamy do czynienia. Wchodzimy do mieszkania, siedzą rodzice i oni nie mają pojęcia o tym, że ich dziecko w pokoju obok podjęło próbę samobójczą i komunikuje o tym w sieci. Jeżeli byśmy tego nie sprawdzili, nie zweryfikowali... Często rodzice są zaskoczeni. Nie mają świadomości tego, dlaczego dziecko z nimi nie rozmawia na ten temat. Nie rozwiązujemy wspólnie tych problemów. Więc to jest naprawdę rola policji, żeby rzeczywiście dbać o zdrowie i życie każdego obywatela - dodał nasz gość.

Gen. Marek Boroń wyjaśnił także, kto konkretnie podejmuje decyzję o "wejściu" służb do domu czy mieszkania. Decyzja jest na poziomie jednostki, która dostaje informację o zagrożeniu. Jest to kwestia kilku minut, jeśli chodzi o zgłoszenie dotyczące zagrożenia pożarowego czy zagrożenia życia. Jeżeli jest pożar, jedzie straż pożarna, policja, pogotowie. Wszystkie służby odpowiedzialne za ratowanie zdrowia i życia jadą na miejsce i (podejmuje decyzję - przyp. red.) ten, który dostaje tę informację jako pierwszy - związaną z jego działalnością - czyli jeżeli jest pożar, to tutaj wszelkie decyzje podejmuje straż pożarna - poinformował rozmówca Tomasza Terlikowskiego.

"Są najtańsze i najbardziej pobudzają"

Komendant Główny Policji był pytany także o to, co - jeśli chodzi o środki odurzające - jest teraz "modne".

Podkreślam - mając świadomość, ile ton narkotyków syntetycznych zabezpieczamy - że to są narkotyki, które są najtańsze i najbardziej pobudzają młodych ludzi. Te narkotyki oni zazwyczaj zażywają. Mamy wiele trudnych interwencji, gdzie osoba jest poza kontrolą, ciężko się z nią komunikować. Ona jest właśnie po narkotykach syntetycznych - powiedział nasz gość.

Gen. Marek Boroń poinformował, że zwiększa się liczba tzw. interwencji trudnych z osobami, które są po narkotykach syntetycznych.

Gen. insp. Marek Boroń gościem Porannej rozmowy w RMF FM 10 czerwca 2026 / Mikołaj Poruszek / RMF FM