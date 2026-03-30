Baraż o mundial Szwecja - Polska zbliża się wielkimi krokami, a baraże to specjalność reprezentacji Polski. Nie było ich wiele, ale wszystkie zakończyły się sukcesami Biało-Czerwonych. Boleśnie przekonali się o tym między innymi Szwedzi.
- Reprezentacja Polski skuteczna w barażach. Pokonała m.in. Szwecję.
- Barażowe spotkanie Szwecja - Polska już we wtorek 31 marca. Kto zagra na mundialu?
- Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl.
Margines błędu został wykorzystany. Szansy na poprawkę już nie będzie. Tylko zwycięzca barażu Szwecja - Polska zagra na mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku. Pokonani obejrzą mistrzostwa świata w telewizji. Początek decydującego starcia we wtorek 31 marca o godz. 20:45.
Polska przystąpi do finału baraży ze Szwecją po pokonaniu reprezentacji Albanii. W półfinałowym starciu w Warszawie podopieczni Jana Urbana wygrali 2:1 po golach Roberta Lewandowskiego i Piotra Zielińskiego.
To właśnie ci dwaj panowie zdobyli bramki dla reprezentacji Polski także w pamiętnym barażu sprzed czterech lat. W marcu 2022 roku w Chorzowie Polska pokonała 2:0 Szwecję i awansowała na mundial w Katarze.
W międzyczasie Polacy zmuszeni byli rywalizować w barażach o awans na Euro 2024. Marcowy półfinał 2024 roku nie był wielkim wyzwaniem. W Warszawie Biało-Czerwoni pokonali 5:1 Estonię.
Decydująca rozgrywka miała miejsce pięć dni później w Cardiff. 90-minutowa bitwa Walii z Polską nie przyniosła rozstrzygnięcia, a nawet bramek. Goli nie było także w dogrywce i o awansie na Euro zadecydowały rzuty karne. Polacy strzelali bezbłędnie. Wśród Walijczyków pomylił się Daniel James. Piłkarze Michała Probierza sukcesem zakończyli nadspodziewanie trudne eliminacje.
Zwycięskie baraże przemawiają za reprezentacją Polski, ale historia potyczek ze Szwedami już niekoniecznie. Do tej pory Biało-Czerwoni rozegrali ze Szwedami 28 spotkań. Polacy wygrali dziewięć razy, cztery mecze zakończyły się remisem, a aż 15-krotnie zwyciężali Skandynawowie. Bilans bramkowy także jest niekorzystny - 41 strzelonych goli przy 59 straconych.
Polacy zwykle nie radzili sobie ze Szwecją w tzw. meczach o wszystko. Porażkami Biało-Czerwonych zakończyły się mecze w eliminacjach Euro 2000, Euro 2004 oraz w finałach Euro 2021.
Najważniejszym zwycięstwem w ostatnich latach było to odniesione niemal dokładnie cztery lata temu na Stadionie Śląskim. Wcześniej historia rywalizacji układała się na korzyść Szwedów - przed barażem w 2022 roku Polska przegrała z nimi sześć meczów z rzędu, m.in. w eliminacjach Euro oraz podczas fazy grupowej ostatnich mistrzostw Europy.
Jednym z najbardziej pamiętnych momentów pozostaje zwycięstwo Kazimierza Górskiego i jego drużyny 1:0 na mundialu w 1974 roku.
Co ciekawe Polska i Szwecja ponownie spotkają się w tym roku w fazie grupowej dywizji B Ligi Narodów.