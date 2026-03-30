Baraż o mundial Szwecja - Polska zbliża się wielkimi krokami, a baraże to specjalność reprezentacji Polski. Nie było ich wiele, ale wszystkie zakończyły się sukcesami Biało-Czerwonych. Boleśnie przekonali się o tym między innymi Szwedzi.

Tak Polacy cieszyli się z pokonania Szwecji i awansu na mundial 2022

Reprezentacja Polski skuteczna w barażach. Pokonała m.in. Szwecję.

Barażowe spotkanie Szwecja - Polska już we wtorek 31 marca. Kto zagra na mundialu?

Margines błędu został wykorzystany. Szansy na poprawkę już nie będzie. Tylko zwycięzca barażu Szwecja - Polska zagra na mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku. Pokonani obejrzą mistrzostwa świata w telewizji. Początek decydującego starcia we wtorek 31 marca o godz. 20:45.

Zwycięskie baraże reprezentacji Polski

Polska przystąpi do finału baraży ze Szwecją po pokonaniu reprezentacji Albanii. W półfinałowym starciu w Warszawie podopieczni Jana Urbana wygrali 2:1 po golach Roberta Lewandowskiego i Piotra Zielińskiego.

To właśnie ci dwaj panowie zdobyli bramki dla reprezentacji Polski także w pamiętnym barażu sprzed czterech lat. W marcu 2022 roku w Chorzowie Polska pokonała 2:0 Szwecję i awansowała na mundial w Katarze.

W międzyczasie Polacy zmuszeni byli rywalizować w barażach o awans na Euro 2024. Marcowy półfinał 2024 roku nie był wielkim wyzwaniem. W Warszawie Biało-Czerwoni pokonali 5:1 Estonię.

Decydująca rozgrywka miała miejsce pięć dni później w Cardiff. 90-minutowa bitwa Walii z Polską nie przyniosła rozstrzygnięcia, a nawet bramek. Goli nie było także w dogrywce i o awansie na Euro zadecydowały rzuty karne. Polacy strzelali bezbłędnie. Wśród Walijczyków pomylił się Daniel James. Piłkarze Michała Probierza sukcesem zakończyli nadspodziewanie trudne eliminacje.

Szwecja - Polska. Bilans korzystny dla naszych rywali

Zwycięskie baraże przemawiają za reprezentacją Polski, ale historia potyczek ze Szwedami już niekoniecznie. Do tej pory Biało-Czerwoni rozegrali ze Szwedami 28 spotkań. Polacy wygrali dziewięć razy, cztery mecze zakończyły się remisem, a aż 15-krotnie zwyciężali Skandynawowie. Bilans bramkowy także jest niekorzystny - 41 strzelonych goli przy 59 straconych.

Polacy zwykle nie radzili sobie ze Szwecją w tzw. meczach o wszystko. Porażkami Biało-Czerwonych zakończyły się mecze w eliminacjach Euro 2000, Euro 2004 oraz w finałach Euro 2021.

Najważniejszym zwycięstwem w ostatnich latach było to odniesione niemal dokładnie cztery lata temu na Stadionie Śląskim. Wcześniej historia rywalizacji układała się na korzyść Szwedów - przed barażem w 2022 roku Polska przegrała z nimi sześć meczów z rzędu, m.in. w eliminacjach Euro oraz podczas fazy grupowej ostatnich mistrzostw Europy.

Jednym z najbardziej pamiętnych momentów pozostaje zwycięstwo Kazimierza Górskiego i jego drużyny 1:0 na mundialu w 1974 roku.

Co ciekawe Polska i Szwecja ponownie spotkają się w tym roku w fazie grupowej dywizji B Ligi Narodów.