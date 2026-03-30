Baraż Szwecja - Polska to być albo nie być piłkarskiej reprezentacji Polski na mundialu 2026 w USA, Kanadzie i Meksyku. Starcie Szwecji z Polską to jednocześnie rewanż za baraż do poprzedniego mundialu. Także i tym razem tylko jedna z tych drużyn zagra latem w gronie najlepszych. Sprawdź, kiedy początek spotkania barażowego i gdzie oglądać najważniejszy mecz ostatnich lat dla Biało-Czerwonych.

Robert Lewandowski podczas barażu o mundial 2022 pomiędzy Polską a Szwecją w Chorzowie / Łukasz Kalinowski / East News

Niemal dokładnie cztery lata temu w Chorzowie Polska grała ze Szwecją w barażu o awans na mundial 2022 w Katarze. Po dramatycznym starciu Biało-Czerwoni pokonali rywali 2:0, a gole strzelali Robert Lewandowski i Piotr Zieliński. Historia zatoczyła koło i przed kolejnym mundialem znów na drodze do awansu reprezentacji Polski stają Szwedzi.

Szwecja - Polska bez kilku gwiazd

Podopieczni Jana Urbana w niedzielę zameldowali się w Sztokholmie, gdzie we wtorkowy wieczór zmierzą się z zawsze groźnymi Szwedami.

W 28 dotychczasowych potyczkach z ekipą "Trzech Koron" Polacy triumfowali dziewięć razy i aż 15 razy schodzili z boiska pokonani. Jak będzie tym razem? Bukmacherzy większe szanse na awans dają gospodarzom.

Szwedzkie media zapowiadają horror w bitwie z Polakami i straszą "potworem z Arsenalu". Mowa oczywiście o Viktorze Gyokeresie, który w półfinałowym barażu z Ukrainą ustrzelił hat-tricka i doprowadził Szwedów do decydującego starcia z reprezentacją Polski.