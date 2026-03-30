Baraż Szwecja - Polska to być albo nie być piłkarskiej reprezentacji Polski na mundialu 2026 w USA, Kanadzie i Meksyku. Starcie Szwecji z Polską to jednocześnie rewanż za baraż do poprzedniego mundialu. Także i tym razem tylko jedna z tych drużyn zagra latem w gronie najlepszych. Sprawdź, kiedy początek spotkania barażowego i gdzie oglądać najważniejszy mecz ostatnich lat dla Biało-Czerwonych.

Niemal dokładnie cztery lata temu w Chorzowie Polska grała ze Szwecją w barażu o awans na mundial 2022 w Katarze. Po dramatycznym starciu Biało-Czerwoni pokonali rywali 2:0, a gole strzelali Robert Lewandowski i Piotr Zieliński. Historia zatoczyła koło i przed kolejnym mundialem znów na drodze do awansu reprezentacji Polski stają Szwedzi.

Szwecja - Polska bez kilku gwiazd

Podopieczni Jana Urbana w niedzielę zameldowali się w Sztokholmie, gdzie we wtorkowy wieczór zmierzą się z zawsze groźnymi Szwedami.

W 28 dotychczasowych potyczkach z ekipą "Trzech Koron" Polacy triumfowali dziewięć razy i aż 15 razy schodzili z boiska pokonani. Jak będzie tym razem? Bukmacherzy większe szanse na awans dają gospodarzom.

Szwedzkie media zapowiadają horror w bitwie z Polakami i straszą "potworem z Arsenalu". Mowa oczywiście o Viktorze Gyokeresie, który w półfinałowym barażu z Ukrainą ustrzelił hat-tricka i doprowadził Szwedów do decydującego starcia z reprezentacją Polski.

Tuż przed meczem z Polską ze składu szwedzkiej ekipy z powodu kontuzji wypadł obrońca Isak Hien. W jego miejsce angielski selekcjoner Graham Potter powołał Victora Erikssona. Już przed barażami wiadomo było, że szkoleniowiec nie skorzysta z kontuzjowanych gwiazd Alexandra Isaka i Dejana Kulusevskiego.

W polskiej kadrze nie ma zmagającego się z urazem podstawowego bramkarza Łukasza Skorupskiego. Do składu może natomiast wrócić Nicola Zalewski, który z powodu kary za żółte kartki nie mógł zagrać w meczu z Albańczykami.

Kiedy baraż Szwecja - Polska? Gdzie transmisja?

Baraż Szwecji z Polską zaplanowano na wtorek 31 marca. Początek o godzinie 20:45.

Spotkanie rozegrane zostanie na Strawberry Arena, czyli narodowym stadionie Szwecji w Solnie koło Sztokholmu. Mecz poprowadzi sędzia ze Słowenii Slavko Vincić.

Transmisję meczu przeprowadzi Telewizja Polska, a spotkanie komentować będą Jacek Laskowski i Robert Podoliński.

Spotkanie Szwecja - Polska będzie można oglądać w TVP1, TVP Sport, tvpsport.pl, aplikacji mobilnej, smart TV i HbbTV.

Baraż Szwecja - Polska i nie tylko

We wtorkowy wieczór (31 marca) dziesiątki milionów kibiców w Europie zasiądą na trybunach oraz przed telewizorami, by oglądać decydujące starcia swoich reprezentacji w walce o mundial 2026. 

Baraż Szwecja - Polska elektryzuje kibiców w tych krajach, ale to niejedyna na Starym Kontynencie bitwa o udział w mistrzostwach świata. To także między innymi batalia o życie dla Włochów, którzy nie zagrali w dwóch ostatnich mundialach, a kibice Italii, jak sami mówią, nie przeżyliby kolejnego podobnego blamażu.

Udział w mundialu wisi na włosku również w przypadku Duńczyków, Czechów, czy Turków. O historyczny awans zagra Kosowo. 

Wszystkie mecze zaplanowano na wtorek na godzinę 20.45.

Pary barażowe w Europie

ścieżka A: Bośnia i Hercegowina - Włochy (Zenica)

ścieżka B: Szwecja - Polska (Solna)

ścieżka C: Kosowo - Turcja (Prisztina)

ścieżka D: Czechy - Dania (Praga)

Baraże międzykontynentalne (Meksyk)

31 marca i noc z 31 marca na 1 kwietnia - finały

DR Konga - Jamajka (23.00, Guadalajara)

Irak - Boliwia (5.00, Monterrey)

Podział na grupy MŚ 2026:

Grupa A: Meksyk, RPA, Korea Płd., Czechy/Dania

Grupa B: Kanada, Katar, Szwajcaria, Bośnia i Hercegowina/Włochy

Grupa C: Brazylia, Maroko, Haiti, Szkocja

Grupa D: USA, Paragwaj, Australia, Kosowo/Turcja

Grupa E: Niemcy, Curacao, Wybrzeże Kości Słoniowej, Ekwador

Grupa F: Holandia, Japonia, Tunezja, Szwecja/POLSKA

Grupa G: Belgia, Egipt, Iran, Nowa Zelandia

Grupa H: Hiszpania, Republika Zielonego Przylądka, Arabia Saudyjska, Urugwaj

Grupa I: Irak/Boliwia, Francja, Senegal, Norwegia

Grupa J: Argentyna, Algieria, Austria, Jordania

Grupa K: DR Konga/Jamajka, Portugalia, Uzbekistan, Kolumbia

Grupa L: Anglia, Chorwacja, Ghana, Panama

