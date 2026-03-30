Prezydent Karol Nawrocki zajął pierwsze miejsce w marcowym rankingu zaufania IBRiS dla Onetu, choć jego przewaga nie jest już tak oczywista jak wcześniej. Tuż za nim znalazło się dwóch polityków Koalicji Obywatelskiej.

Karol Nawrocki znalazł się na szczycie najnowszego rankingu zaufania.

Z ankiety wynika, że prezydentowi Karolowi Nawrockiemu ufa 46,3 proc. badanych (na "zdecydowanie ufam" wskazało 28,9 proc., a na "raczej ufam" - 17,4 proc.). To o 2,5 pkt proc. mniej niż w badaniu z lutego. Złe zdanie o Nawrockim ma z kolei 46,7 proc. ankietowanych ("zdecydowanie nie ufam" — 36,1 proc., "raczej nie ufam" — 10,6 proc.).

Wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski zajmuje w badaniu drugą pozycję, posiadając 42,6 proc. pozytywnych wskazań ("zdecydowanie ufam" - 22,6 proc., "raczej ufam" - 20 proc.). To o 4,1 pkt proc. mniej niż przed miesiącem. Politykowi nie ufa natomiast 46,2 proc. ankietowanych ("zdecydowanie nie ufam" - 35,9 proc., "raczej nie ufam" - 10,3 proc.).

Trzecie miejsce w rankingu względem marca utrzymał premier Donald Tusk, któremu ufa 41 proc. badanych (o 0,2 pkt proc. mniej niż przed miesiącem).

Czwarte miejsce również pozostało bez zmian - marszałkowi Sejmu Włodzimierzowi Czarzastemu ufa 37 proc. osób (o 4 pkt proc. mniej niż w poprzednim badaniu).

Piąty wynik z kolei należy do wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza, któremu ufa 35,5 proc. osób (o 4,2 pkt proc. mniej niż przed miesiącem).

Nowy ranking zaufania: na liście Morawiecki, Bosak, Zgorzelski i Mentzen

Wśród polityków opozycji liderem zaufania ponownie został Mateusz Morawiecki (PiS), którego wynik to 34,1 proc. (o 1,7 pkt proc. mniej niż miesiąc temu).

Onet zwrócił uwagę, że w lutym to miano nosił Krzysztof Bosak z Konfederacji, ale w najnowszym notowaniu ufa mu 31,8 proc. (o 4,4 pkt proc. mniej niż przed miesiącem).

Ankieta wykazała, że wicemarszałka Sejmu z PSL Piotra Zgorzelskiego ocenia pozytywnie 29 proc. badanych (o 1,7 pkt proc. mniej niż w lutym).

Następny w kolejności jest Sławomir Mentzen, któremu ufa 27,7 proc. osób (o 4,2 pkt proc. mniej niż w lutym). Taki sam wynik osiągnął prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński (to o 1,7 pkt proc. mniej niż przed miesiącem) oraz Przemysław Czarnek (zyskał 2,2 pkt proc. w porównaniu z ostatnim pomiarem w czerwcu 2025 r.).

Wicepremiera, ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego pozytywnie ocenia 27 proc. badanych (o 0,1 pkt proc. więcej, niż przed miesiącem). Grzegorz Braun uzyskał wynik 26 proc. (o 2,1 pkt proc. mniej, niż miesiąc temu), a liderce Polski 2050 Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz ufa 21 proc. (wzrost o 1,1 pkt proc.). Na końcu zestawienia znaleźli się Adrian Zandberg (19,2 proc., spadek o 7,1 pkt proc.) oraz Szymon Hołownia (15,6 proc., spadek o 3,2 pkt proc.).

Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) dla Onetu został zrealizowany w dniach 20-21 marca 2026 r. metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie badawczej 1100 dorosłych Polaków.