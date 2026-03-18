Piłkarska reprezentacja Szwecji może być rywalem Polski w finałowym barażu decydującym o awansie na tegoroczny mundial. Selekcjoner "Trzech Koron" Graham Potter ogłosił kadrę na starcia barażowe. Zabrakło w niej kontuzjowanych Alexandra Isaka z Liverpoolu i Dejana Kulusevskiego z Tottenham Hotspur.

Anthony Elanga / Fredrik SANDBERG / TT News Agency / PAP/EPA

Kontuzje Alexandra i Dejana były poważne i czas rehabilitacji po operacjach się wydłużył. Mecze barażowe odbędą się dla nich zbyt wcześnie - przekazał Potter.

Największą gwiazdą ekipy "Trzech Koron" jest napastnik Arsenalu Londyn Viktor Gyokeres. Wśród powołanych zawodników znalazł się również m.in. Jesper Karlstroem, niegdyś piłkarz Lecha Poznań, a obecnie włoskiego Udinese Calcio, w którym występuje wspólnie z Adamem Buksą i Jakubem Piotrowskim.

Szwecja spotka się 26 marca w Walencji z Ukrainą i w przypadku wygranej 31 marca w Sztokholmie zmierzy się ze zwycięzcą meczu Polski z Albanią. W przypadku porażki zagra w dniu finału baraży towarzysko z jednym z tych rywali.

Kadra Szwecji na mecze barażowe:

Bramkarze: Melker Ellborg (Sunderland, Anglia), Kristoffer Nordfeldt (AIK Sztokholm), Noel Toernqvist (Como, Włochy).

Obrońcy: Gabriel Gudmundsson (Leeds United, Anglia), Isak Hien (Atalanta, Włochy), Herman Johansson (FC Dallas, USA), Gustaf Lagerbielke (Braga, Portugalia), Victor Lindeloef (Aston Villa, Anglia), Carl Starfelt (Celta Vigo, Hiszpania), Elliot Stroud (Mjaellby), Daniel Svensson (Borussia Dortmund, Niemcy).

Pomocnicy i napastnicy: Taha Ali (Malmoe FF), Yasin Ayari (Brighton, Anglia), Roony Bardghji (FC Barcelona, Hiszpania), Lucas Bergvall (Tottenham, Anglia), Anthony Elanga (Newcastle, Anglia), Viktor Gyoekeres (Arsenal, Anglia), Jesper Karlstroem (Udinese, Włochy), Hugo Larsson (Eintracht, Niemcy), Gustav Lundgren (GAIS), Gustaf Nilsson (Club Brugge KV, Belgia), Benjamin Nygren (Celtic, Szkocja), Eric Smith (FC Sankt Pauli, Niemcy), Mattias Svanberg (VfL Wolfsburg, Niemcy), Williot Swedberg (Celta Vigo, Hiszpania), Besfort Zeneli (Royale Union Saint-Gilloise, Belgia).