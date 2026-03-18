Małżonkowie i ich syn nie żyją, dziewczynka została ranna. Prokuratura Okręgowa w Szczecinie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Patrykowi F. Mężczyzna jest oskarżony o zabójstwo trzech osób po tym, jak wjechał samochodem w grupę pieszych w Międzyzdrojach w 2023 roku. Grozi mu kara dożywotniego więzienia.

Służby na miejscu śmiertelnego wypadku przy ul. Dąbrówki w Międzyzdrojach / Marcin Bielecki / PAP

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl .

Był pod wpływem ecstasy, pędził przez miasto

Do zdarzenia doszło 23 grudnia 2023 r. około godziny 18 w Międzyzdrojach (woj. zachodniopomorskie), gdy Patryk F. jechał swoim samochodem z prędkością 130 km/h ulicami miasta.

Gdy wjechał w ulicę Dąbrówki, to widział idących chodnikiem małżonków W. wraz z dwojgiem dzieci. Następnie oskarżony zamknął oczy i zaczął intensywnie hamować. Mimo przejechania osi jezdni Patryk F. nie podjął żadnych manewrów obronnych w postaci korekty toru jazdy i wjechał w pieszych - przekazała rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie Julia Szozda.

Mężczyzna w chwili zdarzenia był pod wpływem środka odurzającego w postaci MDMA tzw. ecstasy.

Rodzice i dziecko zginęli na miejscu

Małżeństwo W. i ich syn w wyniku uderzenia doznali rozległego urazu wielonarządowego. Zginęli na miejscu. Małoletnia dziewczynka doznała natomiast lekkich obrażeń ciała.

Patryk F. został również oskarżony o kierowanie pojazdu mechanicznego pod wpływem środka odurzającego, występek chuligański w postaci zniszczenia mienia w postaci szyby i karoserii oraz posiadanie substancji psychotropowych i środków odurzających oraz tzw. "dopalaczy".

38-latek został przesłuchany w charakterze podejrzanego. Mężczyzna przyznał się do prowadzenia samochodu, którym najechał na ludzi. Nie był dotychczas karany sądownie, grozi mu dożywocie.