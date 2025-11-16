To była tragiczna noc w Krosnej koło Limanowej (Małopolskie). W pożarze domu zginęła jedna osoba.

Tragiczny pożar wybuchł w Krosnej koło Limanowej / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Pożar wybuchł w nocy z sobotę na niedzielę w domu w Krosnej koło Limanowej.

Jedna osoba nie żyje.

Jak przekazał RMF FM dyżurny małopolskich strażaków, trzy osoby opuściły budynek jeszcze przed przyjazem służb na miejsce. Ze względu na wychłodzenie zabrano je do szpitala.

W zgliszczach strażacy odnaleźli ciało 34-letniej kobiety - poinformował mł. kpt. Hubert Ciepły, rzecznik prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Z ogniem walczyło 12 zastępów strażackich. Akcja trwała ponad osiem godzin.

Przyczyny pożaru będą badali policjanci pod nadzorem prokuratora.