To był wstrząsający obraz. Trybuna stadionu Tehtaan Kenttä fińskiego klubu FC Haka w Valkeakoski kompletnie spłonęła. Jak się okazuje, nie był to przypadkowy pożar.

Duża część stadionu FC Haka spłonęła / Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Trybuna stadionu Tehtaan Kenttä w Valkeakoski, należącego do fińskiego klubu FC Haka, została doszczętnie zniszczona przez pożar.

Jeden z trzech zatrzymanych przyznał się do podpalenia przedmiotu, który wywołał pożar.

W wyniku zdarzenia spłonęła drewniana trybuna oraz część sztucznej murawy stadionu.

Do incydentu doszło niedługo po tym, jak FC Haka została zdegradowana z Veikkausliigi, najwyższej klasy rozgrywkowej w Finlandii.

Chcesz być na bieżąco? Odwiedź stronę główną RMF24.pl .

Pożar, który w niedzielę zniszczył trybunę na stadionie FC Haka, został wzniecony celowo - przekazała fińska policja, którą cytuje Reuters.

Policja podała, że jeden z trzech podejrzanych przyznał się do podpalenia przedmiotu, który wywołał pożar. Strawił on drewnianą trybunę i spalił część sztucznej murawy.

Wszyscy trzej podejrzani są poniżej 15. roku życia - poinformował fiński nadawca YLE.