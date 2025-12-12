To był wstrząsający obraz. Trybuna stadionu Tehtaan Kenttä fińskiego klubu FC Haka w Valkeakoski kompletnie spłonęła. Jak się okazuje, nie był to przypadkowy pożar.

  • Trybuna stadionu Tehtaan Kenttä w Valkeakoski, należącego do fińskiego klubu FC Haka, została doszczętnie zniszczona przez pożar.
  • Jeden z trzech zatrzymanych przyznał się do podpalenia przedmiotu, który wywołał pożar.
  • W wyniku zdarzenia spłonęła drewniana trybuna oraz część sztucznej murawy stadionu.
  • Do incydentu doszło niedługo po tym, jak FC Haka została zdegradowana z Veikkausliigi, najwyższej klasy rozgrywkowej w Finlandii.
  • Chcesz być na bieżąco? Odwiedź stronę główną RMF24.pl.

Zobacz również:

Pożar, który w niedzielę zniszczył trybunę na stadionie FC Haka, został wzniecony celowo - przekazała fińska policja, którą cytuje Reuters.

Policja podała, że jeden z trzech podejrzanych przyznał się do podpalenia przedmiotu, który wywołał pożar. Strawił on drewnianą trybunę i spalił część sztucznej murawy.  

Wszyscy trzej podejrzani są poniżej 15. roku życia - poinformował fiński nadawca YLE.

Do zdarzenia doszło po tym, jak klub, jeden z najbardziej utytułowanych w kraju z dziewięcioma tytułami mistrza ligi, został w październiku zdegradowany z Veikkausliigi, najwyższej klasy rozgrywkowej w Finlandii.

Klub z miasta Valkeakoski, położonego 150 km na północ od Helsinek, rozpoczął kampanię zbierania funduszy, aby pomóc w odbudowie po pożarze.