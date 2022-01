Robert Lewandowski obronił trofeum i drugi raz z rzędu otrzymał nagrodę dla najlepszego piłkarza roku na świecie w plebiscycie FIFA The Best. Polak znalazł się także w jedenastce roku.



Robert Lewandowski /EPA/FRIEDEMANN VOGEL /PAP/EPA

W finałowej trójce plebiscytu byli jeszcze: Argentyńczyk Lionel Messi i Egipcjanin Mohamed Salah.



Najlepszą piłkarką roku wybrana została Hiszpanka Alexia Putellas, która niedawno otrzymała również Złotą Piłkę za 2021 rok.



Jestem szczęśliwy i dumny, że wygrałem tę nagrodę. To również nagroda dla mojej drużyny, bo wszyscy ciężko pracujemy po to, by zdobywać trofea - powiedział Lewandowski.

Kilka lat temu powiedziałbym, że to niemożliwe - zaznaczył Polak, mówiąc o swoich ostatnich wyczynach, wygranych plebiscytach i pobitym rekordzie Gerda Muellera.

Gala odbyła się w Zurychu bez udziału publiczności. Z triumfatorami łączono się zdalnie. Mimo tego na gali osobiście zjawił się Cristiano Ronaldo, który na zakończenie ceremonii odebrał specjalną nagrodę dla najlepszego strzelca na poziomie międzynarodowym.



Lewandowski znów najlepszy w FIFA The Best

Lewandowski triumfował także w poprzednim plebiscycie FIFA The Best. Wówczas tuż za sobą pozostawił Leo Messiego i Cristiano Ronaldo.

Pod koniec listopada ubiegłego roku Polak musiał natomiast ustąpić miejsca Messiemu w plebiscycie "France Football". Złotą Piłkę za rok 2021 otrzymał Argentyńczyk, co wywołało wiele głosów niezadowolenia, nie tylko w naszym kraju.

W ubiegłym roku "Lewy" wygrał z Bayernem mistrzostwo oraz Superpuchar Niemiec. W całym 2021 roku strzelił 69 goli. Zdobywając 41 bramek w jednym sezonie Bundesligi, pobił wiekowy rekord Gerda Muellera. Messi m.in. osiągnął sukces z reprezentacją Argentyny, triumfując w Copa America.

W plebiscycie FIFA głosują selekcjonerzy i kapitanowie drużyn narodowych, dziennikarze, a także internauci. Każda z tych grup ma 25-procentowy udział w końcowym wyniku. Nagroda jest przyznawana od 1991 roku.



FIFA The Best - zwycięzcy poszczególnych kategorii:

Piłkarz roku: Robert Lewandowski (Bayern Monachium, Polska)



Piłkarka roku: Alexia Putellas (FC Barcelona, Hiszpania)



Najlepszy bramkarz: Edouard Mendy (Chelsea, Senegal)

Najlepszy trener: Thomas Tuchel (Chelsea)

Najlepszy strzelec międzynarodowy - nagroda specjalna: Cristiano Ronaldo (Manchester United, Portugalia)



Najlepsza bramkarka: Christiane Endler (Olympique Lyon, Chile)

Najlepsza trenerka: Emma Hayes (Chelsea)

Najskuteczniejsza piłkarka - nagroda specjalna: Christine Sinclair (Kanada)

Bramka roku: Erik Lamela (Tottenham)

Nagroda fair play: Reprezentacja Danii na Euro 2020

Najlepsi kibice: Fani Danii i Finlandii podczas meczu Euro 2020

Jedenastka roku wśród mężczyzn: Donnarumma - Alaba, Dias, Bonucci - Jorginho, Kante, De Bruyne - Ronaldo, Haaland, Lewandowski, Messi.

Jedenastka roku wśród kobiet: Endler - Bronze, Renard, Bright, Eriksson - Banini, Lloyd, Bonansea - Miedema, Marta, Morgan.