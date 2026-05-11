Robert Lewandowski znalazł się w kręgu zainteresowań mistrza Portugalii - FC Porto. Według doniesień portugalskich mediów, klub rozważa transfer doświadczonego napastnika, którego kontrakt z FC Barceloną wygasa już w czerwcu. Ewentualne przejście Lewandowskiego do Porto wzbudza ogromne emocje wśród kibiców i komentatorów, a sam klub już teraz może pochwalić się silną polską kolonią.

Robert Lewandowski / ALEJANDRO GARCIA / PAP/EPA

Robert Lewandowski znalazł się na liście życzeń FC Porto.

Kontrakt Polaka z FC Barceloną wygasa w czerwcu 2026 roku.

W FC Porto występuje już trzech reprezentantów Polski: Jan Bednarek, Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski.

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Robert Lewandowski, który przez lata zachwycał kibiców swoimi bramkami w Bundeslidze i La Liga, może już wkrótce zmienić klubowe barwy. Według informacji przekazywanych przez portugalskie media doświadczony napastnik znalazł się na liście życzeń FC Porto - aktualnego mistrza Portugalii. Kontrakt Lewandowskiego z FC Barceloną wygasa wraz z końcem czerwca.

Rosnące zainteresowanie i spekulacje transferowe

Lizbońskie telewizje Sport TV i CMTV podkreślają, że FC Porto nie jest jedynym klubem, który chciałby pozyskać polskiego napastnika. W grze mają być także zespoły z Włoch, Arabii Saudyjskiej oraz Stanów Zjednoczonych. Mimo tego, to właśnie portugalski kierunek wydaje się szczególnie interesujący ze względu na obecność w Porto aż trzech reprezentantów Polski.

Portal Sapo zwraca jednak uwagę, że na razie nie ma żadnych konkretów dotyczących ewentualnego transferu. Niemniej jednak, temat przejścia Lewandowskiego do ligi portugalskiej pojawił się po jego niedawnych wypowiedziach dla Eleven Sports, w których nie wykluczył wyboru "niższej ligi piłkarskiej" na dalszym etapie kariery.

Polska kolonia w FC Porto

Ewentualny transfer Roberta Lewandowskiego do Porto oznaczałby, że dołączyłby on do swoich rodaków - Jana Bednarka, Jakuba Kiwiora oraz Oskara Pietuszewskiego. Bednarek i Kiwior trafili do portugalskiego klubu latem ubiegłego roku, odpowiednio z Southampton i Arsenalu, natomiast Pietuszewski dołączył do zespołu w styczniu z Jagiellonii Białystok. Młody pomocnik szybko wywalczył sobie miejsce w podstawowej jedenastce "Smoków", a jego dynamiczny styl gry został doceniony przez kibiców i ekspertów.

Wiadomość o możliwym transferze Lewandowskiego wywołała ogromny entuzjazm wśród fanów FC Porto. Kibice przypominają, że klub nie boi się inwestować w doświadczonych zawodników - latem do drużyny dołączył 35-letni Holender Luuk de Jong.

W opinii portugalskich komentatorów, sprowadzenie Lewandowskiego mogłoby być odpowiedzią na problemy ze skutecznością napastników, które były widoczne w końcówce sezonu.

Polacy kluczem do sukcesu

Obecność polskich piłkarzy w FC Porto okazała się strzałem w dziesiątkę. Zarówno Bednarek, jak i Kiwior, stali się filarami defensywy, a młody Pietuszewski zaskoczył wszystkich swoją dojrzałością na boisku. Ich wysoka forma miała bezpośredni wpływ na zdobycie przez Porto mistrzostwa Portugalii, które drużyna zapewniła sobie na dwie kolejki przed końcem sezonu.

Choć na razie nie ma oficjalnych informacji na temat przyszłości Roberta Lewandowskiego, spekulacje na temat jego możliwego transferu do FC Porto nie cichną.