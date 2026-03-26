Bramki Roberta Lewandowskiego i Piotra Zielińskiego dały zwycięstwo na Stadionie Narodowym w półfinale barażu z Albanią. O awansie na mundial zadecyduje starcie z reprezentacją Szwecji w Sztokholmie we wtorek. Bramkę dla Albańczyków strzelił przed przerwą Arber Hoxha.

Biało-Czerwoni po raz trzeci z rzędu o udział w wielkiej imprezie walczą w barażach. Dwa wcześniejsze podejścia - do mundialu 2022 w Katarze i mistrzostw Europy 2024 w Niemczech - zakończyły się ich sukcesem. 

Za pierwszym razem kadrę prowadził Czesław Michniewicz, a za drugim Michał Probierz, którego następcą w lipcu 2025 roku został właśnie Jan Urban. I w czwartkowy wieczór zrobił przedostatni krok na drodze do awansu na mundial 2026. Spotkanie na PGE Narodowym oglądał komplet kibiców, wśród nich prezydent RP Karol Nawrocki.

Debiut Oskara Pietuszewskiego w kadrze

W bramce, pod nieobecność kontuzjowanego Łukasza Skorupskiego, selekcjoner wystawił Kamila Grabarę. Golkiper Wolfsburga był jednym z dwóch piłkarzy, obok Roberta Lewandowskiego, grających w tym meczu w specjalnej masce ochronnej. 

Od początku szansę dostał też pomocnik Sturmu Graz Filip Rózga (trzeci występ w kadrze), natomiast na ławce rozpoczął to spotkanie robiący furorę w lidze portugalskiej Oskar Pietuszewski. 17-latek z FC Porto wszedł na boisko w 46. minucie, debiutując w kadrze i zmieniając właśnie Rózgę.

Trener Urban mówił przed meczem, że spodziewa się Albanii z "akcentem defensywnym". I rzeczywiście, podopieczni Sylvinho od początku skupiali się na obronie i szukaniu szans w kontratakach. Biało-czerwoni mieli przewagę, ale jednocześnie duże problemy z przebiciem się przez szyki dobrze zorganizowanej drużyny rywali. 

Gol do szatni. Albania uciszyła Narodowy

"My chcemy gola" - coraz rozlegało się z trybun, coraz częściej słychać było też gwizdy.
W 42. minucie gwizdy polskich kibiców stały się jeszcze głośniejsze, natomiast albańscy fani oszaleli z radości. Po błędzie Jana Bednarka sam przed Grabarą znalazł się Arber Hoxha, minął polskiego bramkarza i z ostrego kąta trafił do siatki.

Wchodzącego na murawę od początku drugiej połowy Pietuszewskiego powitała ogromna owacja. Kibice znów uwierzyli, że ten mecz jest do wygrania.  Akcje Polaków były groźniejsze niż w pierwszej połowie, szanse mieli Jakub Kamiński (źle przyjął piłkę w dogodnej sytuacji) oraz próbujący strzału z daleka Piotr Zieliński.  

"Lewy" daje wyrównanie!

Albańczycy groźnie kontratakowali i w 54. minucie stanęli przed znakomitą okazją, lecz Qazim Laci kopnął niecelnie. Drużyna Urbana mogła w tej sytuacji mówić o dużym szczęściu...  Jak to często w futbolu bywa, jeżeli ktoś marnuje idealną okazję, to wkrótce potem sam traci gola. W 63. minucie po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Sebastiana Szymańskiego skutecznym uderzeniem głową z bliska popisał się Lewandowski, zdobywając swoją 89. bramkę w reprezentacji. 

Emocje rosły. W 72. minucie Grabara nie dał się pokonać w sytuacji sam na sam wprowadzonemu z ławki Stavro Pilo. Reakcja drużyny Urbana była natychmiastowa - po precyzyjnym strzale z dystansu gola na 2:1 strzelił Zieliński.

W 82. minucie pomocnik Interu opuścił boisko, zastąpił go wracający po długiej przerwie spowodowanej kontuzją Jakub Moder. 

O awans ze Szwecją w Sztokholmie

Reprezentacja Polski spotka się 31 marca w finale barażowym w Sztokholmie ze Szwecją, która w innym czwartkowym półfinale pokonała w Walencji występującą tam w roli gospodarza Ukrainę 3:1. Natomiast pokonani zagrają tego dnia ze sobą towarzysko. 

To będzie drugi z rzędu finał barażowy o mundial Polski ze Szwecją. W marcu 2022 roku Biało-Czerwoni zwyciężyli w Chorzowie 2:0. Triumfator "polskiej" ścieżki barażowej trafi do mundialowej grupy F, gdzie jego rywalami będą Holandia, Japonia i Tunezja.

Polska - Albania 2:1 (0:1) 

Robert Lewandowski (63), Piotr Zieliński (73) - Arber Hoxha (42).

Żółte kartki: Polska - Robert Lewandowski, Karol Świderski; Albania - Mario Mitaj, Elseid Hysaj, Kristjan Asllani. Sędzia: Anthony Taylor (Anglia). Widzów: 56 412.

Polska: Kamil Grabara - Tomasz Kędziora (62. Karol Świderski), Jan Bednarek, Jakub Kiwior - Matty Cash, Filip Rózga (46. Oskar Pietuszewski), Piotr Zieliński (82. Jakub Moder), Michał Skóraś - Sebastian Szymański, Jakub Kamiński (90+2. Arkadiusz Pyrka) - Robert Lewandowski (90+2. Bartosz Slisz).

Albania: Thomas Strakosha - Elseid Hysaj, Arlind Ajeti (18. Ardian Ismajli), Berat Djimsiti, Mario Mitaj - Kristjan Asllani, Qazim Laci (82. Ernest Muci), Juljan Shehu, Nedim Bajrami (68. Armando Broja) - Myrto Uzuni, Arber Hoxha (68. Stavro Pilo)

Zobacz również: