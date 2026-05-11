Nowe informacje w sprawie stanu zdrowia Patryka Budniaka. W niedzielę 18-letni żużlowiec klubu z Gniezna miał koszmarny wypadek na torze. W nocy przeszedł operację. Klub wydał komunikat.

Patryk Budniak, żużlowiec Ultrapur Omega Gniezno, przeszedł w nocy operację kręgosłupa po groźnym wypadku w meczu Krajowej Ligi Żużlowej.

Stan 18-letniego zawodnika jest nadal ciężki, przebywa w śpiączce farmakologicznej na oddziale intensywnej opieki w szpitalu im. Strusia w Poznaniu.

Nocna operacja Patryka Budniaka

Patryk Budniak w nocy z niedzieli na poniedziałek był operowany.

Zawodnik przeszedł skomplikowaną operację kręgosłupa i obecnie przebywa na oddziale intensywnej opieki anestezjologicznej. Jest w śpiączce farmakologicznej, jego stan jest nadal ciężki. W najbliższym czasie będzie wykonana tomografia komputerowa - poinformowała rzeczniczka szpitala im. Józefa Strusia Zuzanna Pankros.

Komunikat klubu z Gniezna

"Patryk Budniak udał się śmigłowcem LPR do Poznania. Nasz młodzieżowiec został poddany wszelkim niezbędnym badaniom, aby określić jego obecny stan zdrowia. Możemy oficjalnie powiedzieć, że stan Patryka jest stabilny. Znajduje się w stanie śpiączki farmakologicznej, a przeprowadzone badania nie wykazały urazu narządów wewnętrznych" - czytamy na stronie klubowej gnieźnieńskiej ekipy.

"Wychodzimy zarazem z apelem do kibiców czerwono-czarnych, którzy chcą wspomóc Patryka Budniaka oraz innych pilnie potrzebujących krew. Zachęcamy do jej oddawania. Można to zrobić w Regionalnych Centrach Krwiodawstwa. Prosimy również o uszanowanie prywatności rodziny Patryka oraz o niepowielanie niesprawdzonych informacji o jego stanie zdrowia. Wszelkie możliwe doniesienia będziemy publikować w mediach społecznościowych oraz na startgniezno.com. Patryk, walcz!" - napisano w komunikacie.

Komunikat policji w sprawie wypadku

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie zabezpieczyli dokumentację dotyczącą zawodów sportowych. Zabezpieczyli dokumenty dotyczące licencji toru i dopuszczenia go do zawodów. Sprawdzili także dokumentację dotyczącą ubezpieczenia tej imprezy oraz poszczególnych zawodników. Przesłuchali świadków, a także zabezpieczyli monitoring - poinformował rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.

Jesteśmy w kontakcie z Prokuraturą Rejonową w Gnieźnie i po analizie wszystkich materiałów będą podjęte dalsze decyzje - dodał.

Dramatyczny wypadek w Gnieźnie

Do feralnego zdarzenia doszło w niedzielę w 12. biegu meczu Krajowej Ligi Żużlowej (trzeci poziom rozgrywkowy) pomiędzy Ultrapur Omega Gniezno a Śląskiem Świętochłowice. Na drugim wirażu pierwszego okrążenia żużlowiec gości Leon Szlegiel oraz Budniak szczepili się motocyklami. Zawodnik gnieźnieńskiego zespołu przeleciał przez bandę, uderzył w siatkę okalającą sektor kibiców gości i spadł na teren dawnego parkingu, uderzając jeszcze w klubowego busa. Motor poleciał kilkanaście metrów dalej.

Na stadion przyleciał śmigłowiec LPR, który przetransportował Budniaka do Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu. Szlegiel miał więcej szczęścia, bowiem upadł na tor, a do parku maszyn wrócił w karetce.

Po wypadku arbiter zakończył spotkanie, które gospodarze wygrali 43:23.