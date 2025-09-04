Po pierwszych trzech kwadransach Biało-Czerwoni przegrywają z reprezentacją Holandii 0:1. Bramkę, która jak na razie ustala wynik rywalizacji strzelił Dumfries, wykorzystując błąd Łukasza Skorupskiego. Jest to debiut w roli selekcjonera Jana Urbana, który zastąpił na tym stanowisku Michała Probierza. Zapraszamy do śledzenia relacji z meczu w RMF24.pl.
Holandia - Polska 1:0
Niestety. Po okresie wyraźnego naporu reprezentacji Holandii, nasi rywale zdobywają bramkę. Skorupski, który do tej pory świetnie się spisywał między słupkami, źle wyszedł do piłki zagranej z rzutu rożnego, a Dumfries wbił piłkę do siatki z najbliższej odległości.
Do przerwy przegrywamy 1:0 i jest to najniższy wymiar kary. Rozpoczęła się już druga połowa meczu.