Jan Urban podał skład reprezentacji Polski na mecz eliminacji mistrzostw świata z Holandią. Urban debiutuje dziś w roli selekcjonera, a do kadry wraca po krótkiej przerwie kapitan - Robert Lewandowski.

Trener piłkarskiej reprezentacji Polski Jan Urban przed eliminacyjnym meczem piłkarskich mistrzostw świata z Holandią. / Leszek Szymański / PAP

Mecz z Holandią to okazja dla debiutu nie tylko dla Jana Urbana. Selekcjoner postanowił dać szansę debiutantowi - 27-letniemu obrońcy włoskiej Spezii Przemysławowi Wiśniewskiemu, z którym pracował w przeszłości w Górniku Zabrze.

Wydarzeniem jest powrót do kadry po krótkiej przerwie kapitana Roberta Lewandowskiego i setny występ w reprezentacji Piotra Zielińskiego. Obaj są w podstawowym składzie na mecz eliminacji mistrzostw świata z Holandią w Rotterdamie.

Po raz 70. w reprezentacji wystąpi obrońca Jan Bednarek, który latem zmienił klub i przeszedł z Southampton FC do FC Porto.

Skład Polski na mecz z Holandią: Łukasz Skorupski - Matty Cash, Przemysław Wiśniewski, Jan Bednarek, Jakub Kiwior - Jakub Kamiński, Bartosz Slisz, Sebastian Szymański, Piotr Zieliński, Nicola Zalewski - Robert Lewandowski (kapitan).

Po trzech meczach grupy G polscy piłkarze mają 6 pkt. W marcu odnieśli dwa zwycięstwa w Warszawie - 1:0 nad Litwą i 2:0 nad Maltą.

Biało-Czerwoni przystąpią do meczu z Holendrami pod wodzą nowego selekcjonera - Urban pełni tę funkcję od połowy lipca.

Zastąpił Michała Probierza, który złożył rezygnację 12 czerwca, dwa dni po porażce na wyjeździe z Finlandią 1:2.