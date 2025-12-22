Reprezentacja Polski utrzymała 31. miejsce w najnowszym rankingu FIFA opublikowanym w poniedziałek. Liderem zestawienia od września pozostaje Hiszpania. Drugie miejsce zajmuje Argentyna, a trzecia jest Francja.
Od poprzedniego notowania 19 listopada nie zaszły żadne istotne zmiany z uwagi na brak meczów drużyn narodowych. Dotyczyły one jedynie zespołów afrykańskich, szykujących się do mistrzostw kontynentu, które w niedzielę rozpoczęły się w Maroku.
W czołowej dziesiątce nic się nie zmieniło. Wciąż siódma jest Holandia, która może być rywalem Biało-Czerwonych w przyszłorocznym mundialu, o ile ekipa trenera Jana Urbana przejdzie marcowe baraże. Taki sam status mają 18. Japonia i 40. Tunezja.
Z kolei Albania, z którą Polska zagra barażowy półfinał, plasuje się na 63. pozycji. Wyżej są sklasyfikowani potencjalni rywale w finale rywalizacji o przepustkę do MŚ - 28. Ukraina i 43. Szwecja.
Kolejne notowanie zaplanowano na 19 stycznia 2026.
1. (1) Hiszpania 1877,18
2. (2) Argentyna 1873,33
3. (3) Francja 1870,00
4. (4) Anglia 1834,12
5. (5) Brazylia 1760,46
6. (6) Portugalia 1760,38
7. (7) Holandia** 1756,27
8. (8) Belgia 1730,71
9. (9) Niemcy 1724,15
10. (10) Chorwacja 1716,88
...
18. (18) Japonia** 1650,12
28. (28) Ukraina* 1557,47
31. (31) Polska 1532,04
40. (41) Tunezja** 1494,86
43. (43) Szwecja* 1487,13
63. (61) Albania* 1401,07
* - rywale Polski w tzw. ścieżce barażowej o awans do mistrzostw świata 2026
** - potencjalni rywale Polski w mundialu