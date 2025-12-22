Reprezentacja Polski utrzymała 31. miejsce w najnowszym rankingu FIFA opublikowanym w poniedziałek. Liderem zestawienia od września pozostaje Hiszpania. Drugie miejsce zajmuje Argentyna, a trzecia jest Francja.

Piłkarska reprezentacja Polski / Leszek Szymański / PAP

Polska reprezentacja piłkarska utrzymała 31. miejsce w najnowszym rankingu FIFA opublikowanym 22 grudnia 2025 roku.

Liderem rankingu pozostaje Hiszpania, przed Argentyną i Francją.

Holandia (7. miejsce), Japonia (18.) i Tunezja (40.) to potencjalni rywale Polski na mundialu, jeśli Biało-Czerwoni przejdą baraże.

Albania, z którą Polska zagra w półfinale baraży, zajmuje 63. miejsce; wyżej są Ukraina (28.) i Szwecja (43.), potencjalni rywale w finale baraży.

Od poprzedniego notowania 19 listopada nie zaszły żadne istotne zmiany z uwagi na brak meczów drużyn narodowych. Dotyczyły one jedynie zespołów afrykańskich, szykujących się do mistrzostw kontynentu, które w niedzielę rozpoczęły się w Maroku.

W czołowej dziesiątce nic się nie zmieniło. Wciąż siódma jest Holandia, która może być rywalem Biało-Czerwonych w przyszłorocznym mundialu, o ile ekipa trenera Jana Urbana przejdzie marcowe baraże. Taki sam status mają 18. Japonia i 40. Tunezja.

Z kolei Albania, z którą Polska zagra barażowy półfinał, plasuje się na 63. pozycji. Wyżej są sklasyfikowani potencjalni rywale w finale rywalizacji o przepustkę do MŚ - 28. Ukraina i 43. Szwecja.

Kolejne notowanie zaplanowano na 19 stycznia 2026.

Czołówka rankingu FIFA - stan na 22 grudnia 2025 (w nawiasach miejsce w poprzednim notowaniu):

1. (1) Hiszpania 1877,18

2. (2) Argentyna 1873,33

3. (3) Francja 1870,00

4. (4) Anglia 1834,12

5. (5) Brazylia 1760,46

6. (6) Portugalia 1760,38

7. (7) Holandia** 1756,27

8. (8) Belgia 1730,71

9. (9) Niemcy 1724,15

10. (10) Chorwacja 1716,88

...

18. (18) Japonia** 1650,12

28. (28) Ukraina* 1557,47

31. (31) Polska 1532,04

40. (41) Tunezja** 1494,86

43. (43) Szwecja* 1487,13

63. (61) Albania* 1401,07

* - rywale Polski w tzw. ścieżce barażowej o awans do mistrzostw świata 2026

** - potencjalni rywale Polski w mundialu