Specjaliści z Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA dokonali przełomu w europejskiej medycynie. Po raz pierwszy w historii przeprowadzili zdalne operacje na pacjentach w Warszawie, przebywając w Belgii. To początek nowej ery w leczeniu i szkoleniu lekarzy.

Pierwsze w historii zabiegi telechirurgiczne pomiędzy krajami Europy / MSWiA /

2 września 2025 roku zapisze się w historii medycyny jako dzień, w którym bariery geograficzne przestały mieć znaczenie. Prof. dr hab. n. med. Piotr Suwalski, kardiochirurg, oraz dr n. med. Paweł Wisz, urolog z Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA, przeprowadzili dwa zabiegi telechirurgiczne na pacjentach znajdujących się w Warszawie, operując z Belgii.

Odległość między lekarzami a pacjentami wynosiła aż 1300 kilometrów, a opóźnienie transmisji danych to zaledwie 30 milisekund. Obaj pacjenci czują się dobrze, a zabiegi przebiegły zgodnie z planem - bezpiecznie i z zachowaniem najwyższych standardów.

Jak przekazał PAP dr Paweł Wisz, przeprowadziła on zabieg usunięcia zajętego przez nowotwór gruczołu prostaty, natomiast prof. Piotr Suwalski wstawiał swojemu pacjentowi tzw. bypassy.



Sukces polskich lekarzy otwiera nowe perspektywy dla pacjentów wymagających specjalistycznych operacji. Dzięki telechirurgii dostęp do wybitnych specjalistów nie jest już ograniczony lokalizacją. W szczególnych przypadkach technologia ta pozwala także chronić zdrowie lekarzy, eliminując konieczność ich fizycznej obecności w miejscu operacji.

Telechirurgia to również szansa na rozwój młodych lekarzy, którzy mogą uczyć się pod okiem ekspertów z różnych krajów, a w razie potrzeby - przekazać im stery operacji w czasie rzeczywistym. To także początek nowej epoki, w której zaawansowane technologie, naukowe podejście do szkolenia i międzynarodowa współpraca wspólnie kształtują przyszłość medycyny.

To nie pierwsze tego typu osiągnięcie zespołu z PIM MSWiA. Już 1 sierpnia 2025 roku ci sami specjaliści, przebywając w Gdańsku, przeprowadzili zdalną operację na pacjencie w Warszawie. W obu przypadkach obecni byli przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, podkreślając znaczenie tych wydarzeń dla rozwoju polskiej medycyny.