Godziny dzielą nas od barażowego meczu Polska - Albania o awans na mundial 2026. Spotkanie zostanie rozegrane przy zamkniętym dachu. Biało-Czerwoni wystąpią w nowych strojach.

Stadion PGE Narodowy w Warszawie / Rafał Guz / PAP

Jeśli Polska wygra z Albanią, zagra o awans 31 marca na wyjeździe z Ukrainą lub Szwecją.

Zwycięzca baraży trafi na MŚ 2026 do grupy F z Holandią, Japonią i Tunezją.

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl .

Czwartkowy mecz na PGE Narodowym rozpocznie się o godz. 20.45.

Informację o zamkniętym dachu na wieczorny mecz potwierdził PAP rzecznik prasowy reprezentacji Polski Emil Kopański.

Ankieta Czy Polska awansuje na mundial 2026? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Czy Polska awansuje na mundial 2026? Tak 41% Nie 59%

głosów: 289

Polska - Albania. Nowe stroje Biało-Czerwonych

Podopieczni Jana Urbana zagrają w tzw. strojach domowych, czyli białych koszulkach i czerwonych spodenkach. Wzór trykotów jest nowy, to będzie oficjalna premiera przed kibicami.

Jak poinformował niedawno PZPN, stroje zostały zaprojektowane z wykorzystaniem najnowszych technologii, zapewniają m.in. odpowiednią wentylację i komfort nawet podczas największego wysiłku.

"Strój domowy inspirowany jest białym orłem, jednym z najważniejszych symboli narodowych. Motyw jego piór został przetworzony w nowoczesny wzór widoczny na rękawach i spodenkach. Biała baza uzupełniona czerwonymi akcentami tworzy projekt odważny, ponadczasowy i jednoznacznie kojarzący się z Polską" - dodano w komunikacie federacji.

Natomiast w przypadku strojów wyjazdowych koszulka jest czerwona. W tej wersji, jak podkreślił PZPN, pojawia się nowy odcień - "głębsza i bardziej wyrafinowana czerwień".

31 marca finał baraży

Zwycięzca czwartkowego meczu zmierzy się 31 marca w finale barażowym na wyjeździe z lepszym zespołem z pary Ukraina - Szwecja.

Jeżeli to będą Ukraińcy, spotkanie odbędzie się w hiszpańskiej Walencji. Natomiast pokonani w półfinałach zagrają ze sobą tego dnia towarzysko.

Od czasu grudniowego losowania MŚ 2026 wiadomo, że triumfator "polskiej" ścieżki barażowej trafi do mundialowej grupy F, gdzie jego rywalami będą Holandia, Japonia i Tunezja.