Jean-Marie Pfaff wystawia na aukcję kolekcję pamiątek piłkarskich. Legendarny belgijski bramkarz szczególnie poleca koszulkę, w której grał Diego Maradona. Cena wywoławcza wyniesie 350 000 euro.

Jean-Marie Pfaff / THOMAS EISENHUTH / PAP/DPA

Jean-Marie Pfaff, legendarny belgijski bramkarz, wystawia na aukcji swoją kolekcję piłkarskich pamiątek.

Pamiątki wcześniej prezentowane były w muzeum w Beveren, zamkniętym w 2025 roku.

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Kolekcja zostanie wystawiona 23 maja w Paryżu - podała agencja Belga.

Jean-Marie Pfaff jest powszechnie uważany za jednego z najwybitniejszych belgijskich bramkarzy w historii. Grał w Bayernie Monachium przez sześć sezonów i przez wiele lat był pierwszym golkiperem reprezentacji Belgii. Na mistrzostwach świata w 1986 roku został wybrany najlepszym bramkarzem turnieju.

W trakcie swojej kariery Pfaff zgromadził bogatą kolekcję pamiątek piłkarskich, w tym kultowe koszulki światowych gwiazd, takich jak Johan Cruyff i Michel Platini, a także kilka koszulek z Euro i mundialu. Kolekcja była prezentowana w tymczasowym muzeum w Beveren, które zamknięto latem ubiegłego roku.

W tej sytuacji były bramkarz zdecydował się sprzedać swoją kolekcję. Po krótkiej, publicznej wystawie na Stadionie Króla Baudouina w Brukseli, przedmioty zostały przetransportowane do paryskiego skarbca. Tamtejszy dom aukcyjny Millon wystawi je na sprzedaż 23 maja.

Głównym punktem licytacji jest koszulka noszona przez Diego Maradonę na MŚ w 1986 roku, zdobyta w ramach wymiany po półfinale Belgia - Argentyna. "Złoty Chłopiec" podpisał ją, gdy obaj panowie spotkali się w Paryżu w 2016 roku, tymi słowami: "Para el simpatico Jean Marie con todo mi carino" ("Dla sympatycznego Jean-Marie z całym szacunkiem").

Cena wywoławcza koszulki wynosi 350 000 euro. To znaczna obniżka w porównaniu z poprzednią próbą sprzedaży, kiedy licytacja rozpoczęła się od 640 000 euro, ale nie udało się znaleźć nabywcy.

Zgromadziłem wspaniałą kolekcję w ciągu mojej kariery. Teraz, gdy muzeum jest zamknięte, byłoby szkoda, gdyby leżała gdzieś na strychu i zbierała kurz. Nie chcę zostawiać tej odpowiedzialności moim trzem córkom - 72-letni Pfaff wyjaśnił mediom przyczyny swojej decyzji.