Papież Leon XIV podczas środowej katechezy na Placu św. Piotra wyjaśnił, dlaczego kapłaństwo w Kościele katolickim pozostaje zarezerwowane wyłącznie dla mężczyzn. Odwołując się do nauczania Soboru Watykańskiego II i tradycji apostolskiej papież podkreślił, że decyzja ta nie jest kwestią organizacyjną, lecz wynika z głębokich przesłanek teologicznych i historycznych.

Papież Leon XIV

Tematem katechezy w Watykanie była dogmatyczna konstytucja Lumen Gentium, jeden z najważniejszych dokumentów Soboru Watykańskiego II, poświęcony naturze i misji Kościoła. Jednak to, co przyciągnęło szczególną uwagę, to stanowcze i szczegółowe wyjaśnienie, dlaczego kapłaństwo w Kościele katolickim jest zarezerwowane wyłącznie dla mężczyzn.

Apostolska tradycja i teologiczne podstawy kapłaństwa

Papież rozpoczął od przypomnienia, że Kościół katolicki opiera się na fundamencie apostołów, których Chrystus sam wybrał i ustanowił żywymi filarami swojego mistycznego Ciała. Kościół posiada strukturę hierarchiczną, która służy jedności, misji i uświęceniu wszystkich jego członków - podkreślił Leon XIV. Dodał przy tym, że nie jest to zwykła organizacja społeczna, lecz instytucja o boskim rodowodzie, której zadaniem jest kontynuowanie misji Chrystusa na ziemi.

W swoim wystąpieniu papież nawiązał do kluczowego fragmentu Lumen Gentium, w którym czytamy, że hierarchiczna struktura Kościoła "nie jest ludzkim wymysłem, mającym na celu sprawną organizację społeczności", lecz jest ustanowiona przez samego Chrystusa. To właśnie ta struktura umożliwia nieprzerwaną transmisję misji apostolskiej poprzez tzw. sukcesję apostolską.

Leon XIV wyjaśnił, że apostołowie - jako świadkowie Zmartwychwstania - otrzymali od Chrystusa misję nauczania, uświęcania i prowadzenia wiernych. Ta misja, jak zaznaczył papież, "jest przekazywana mężczyznom, którzy aż do powrotu Chrystusa mają uświęcać, prowadzić i nauczać Kościół poprzez swoich następców w urzędzie pasterskim". To właśnie sukcesja apostolska oraz sakrament święceń, składający się z trzech stopni - biskupstwa, prezbiteratu i diakonatu - stanowią fundament kapłaństwa w Kościele.

Papież przywołał również nauczanie Soboru Watykańskiego II, które jasno rozróżnia kapłaństwo służebne (hierarchiczne) od powszechnego kapłaństwa wiernych. Kapłaństwo służebne różni się istotowo, a nie tylko stopniowo od kapłaństwa powszechnego - mówił papież. Jednocześnie podkreślił, że oba te rodzaje kapłaństwa są ze sobą powiązane, stanowiąc różne sposoby uczestnictwa w jedynym kapłaństwie Chrystusa.

Kluczowym argumentem, na który zwrócił uwagę papież, jest fakt, że Chrystus powołał na apostołów wyłącznie mężczyzn, a Kościół - pozostając wierny temu wyborowi i tradycji - przekazuje święcenia kapłańskie tylko mężczyznom. To powiązanie z apostołami, wybranymi przez Chrystusa spośród mężczyzn, stanowi teologiczny fundament, dla którego Kościół uważa, że kapłaństwo służebne jest zarezerwowane dla mężczyzn - w wierności tradycji i nakazowi otrzymanemu od Chrystusa - tłumaczył papież Leon XIV.

Kapłaństwo jako służba i wezwanie do modlitwy

Jednocześnie papież stanowczo podkreślił, że hierarchia w Kościele nie może być postrzegana jako przywilej czy władza, lecz jako służba. Odwołując się do słów św. Pawła VI, przypomniał, że hierarchia "zrodziła się z miłości Chrystusa, aby przekazywać, szerzyć i zapewniać nienaruszone i owocne dziedzictwo wiary, przykłady, nakazy i charyzmaty pozostawione przez Chrystusa swojemu Kościołowi".

W końcowej części katechezy papież Leon XIV zaapelował do wiernych o modlitwę w intencji powołań kapłańskich. Módlmy się do Pana, aby posłał do swojego Kościoła kapłanów żarliwych ewangeliczną miłością, oddanych dobru wszystkich ochrzczonych i odważnych misjonarzy na całym świecie - mówił papież.