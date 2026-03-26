Wyrok 30 lat więzienia usłyszał 44-letni Jacek G. To kara za gwałt na dwóch kobietach oraz stosowanie gróźb wobec pokrzywdzonych i świadków. Mężczyzna działał w warunkach wielokrotnej recydywy. Proces w Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu (woj. zachodniopomorskie) toczył się za zamkniętymi drzwiami.

Oskarżony Jacek G. na sali sądu w Kołobrzegu / Piotr Kowala / PAP

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Jak poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Koszalinie, Ewa Dziadczyk, sąd uznał Jacka G. za winnego wszystkich zarzucanych mu czynów.

Oprócz kary więzienia, skazany został pozbawiony praw publicznych na 10 lat oraz zobowiązany do zapłaty po 50 tys. zł zadośćuczynienia każdej z pokrzywdzonych kobiet.

Do przestępstw doszło 17 lutego 2025 roku w Kołobrzegu, w mieszkaniu jednej z ofiar. Obie kobiety, mające ponad 60 lat, zostały zmuszone do obcowania płciowego i doznały licznych obrażeń ciała.

Jacek G. groził im również pozbawieniem życia, jeśli powiadomią policję.

W trakcie śledztwa oskarżony nie przyznał się do winy.

Wyrok nie jest prawomocny.