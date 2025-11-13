"Chciałbym widzieć drużynę stawiającą kolejny krok. To znaczy drużynę, która potrafi dłużej utrzymać się przy piłce niż w meczu w Holandii" - powiedział na przedmeczowej konferencji prasowej selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban. W piątek Biało-Czerwoni zmierzą się z Holendrami w Warszawie.
Spotkanie z Holandią (piątek, 20.45) będzie przedostatnim występem podopiecznych Urbana w grupie G. W poniedziałek zmierzą się na koniec kwalifikacji z Maltą w Ta' Qali.
Jan Urban podczas konferencji prasowej przyznał, że - przygotowując drużynę do piątkowego spotkania - korzysta z doświadczeń z pierwszego meczu obu drużyn, wrześniowego w Rotterdamie (1:1).
Chciałbym widzieć jutro drużynę stawiającą kolejny krok. To znaczy drużynę, która potrafi dłużej utrzymać się przy piłce niż w meczu w Holandii. Żebyśmy nie czekali wyłącznie na kontrataki. Natomiast odpowiedź dostaniemy w piątek. Zobaczymy, na ile pozwoli przeciwnik i na ile my wykorzystamy te momenty. Chcę, abyśmy zrobili następny krok pod względem gry. Bo jeśli dobrze grasz, to jesteś bliżej zwycięstwa - podkreślił.
Z powodu kontuzji nie wystąpi bramkarz Łukasz Skorupski. Urban został zapytany, czy już wie, kto go zastąpi w Warszawie.
Decyzja jest już podjęta, ale dzisiaj nie chcę się nią dzielić. Jutro się dowiecie - odpowiedział.
28-letni obrońca angielskiej Aston Villi Matty Cash zdobył do tej pory cztery bramki w polskiej reprezentacji. Dwa gole strzelił Holandii, w tym w ostatnim spotkaniu obu ekip, we wrześniu w Rotterdamie, kiedy padł remis 1:1.
Na pewno gra przeciw takiemu świetnemu rywalowi to doskonała okazja, żeby pokazać, co potrafimy, żeby zaprezentować pełnię umiejętności. Osiągaliśmy ostatnio dobre wyniki, więc możemy czerpać z tego pewność siebie. Atmosfera będzie na pewno fantastyczna, kibice nam pomogą - powiedział Cash na konferencji prasowej w Warszawie.
Jak zauważył, już w pierwszej potyczce z ekipą "Oranje" Polakom udawało się się przeciwstawić rywalom. Holendrzy to super drużyna, ale i nam nie brakuje umiejętności. Wiem, że oni mają świadomość, iż przeciw nam też się ciężko gra, bo rozmawiałem o tym z moim klubowym kolegą Donyellem Malenem - dodał.
Cash w ostatnich tygodniach dwukrotnie wpisał się na listę strzelców w kadrze, ale też uzyskał dwa gole w Premier League. Przyznał, że udane próby strzałów z dystansu bardziej go ośmielają.
Po meczu z Holandią i Finlandią, trener Unai Emery powiedział mi: "o, niezłe strzały", znaczy docenił moje gole. Dlatego też częściej uderzam, wdrażam to, bo przyznam, że zawsze wierzyłem w swoją jakość pod bramką rywala. A poza tym, kiedy częściej coś się udaje, wychodzi, to nabierasz pewności siebie, czujesz się lepiej i dalej próbujesz - tłumaczył Cash.
Po ośmiu miesiącach Biało-Czerwoni wracają na PGE Narodowy. Ostatnie trzy spotkania w kraju grali w Chorzowie.
Jestem tym dodatkowo podekscytowany, tutaj zawsze panuje fantastyczna atmosfera. To świetny stadion, może nawet najlepszy, na jakim grałem. Ale na nim jeszcze gola nie zdobyłem, więc może tym razem - zaznaczył urodzony w Anglii piłkarz, który był również pytany o postępy w nauce języka polskiego.
Zawsze musi paść to pytanie... Bardzo trudno idzie mi nauka języka polskiego. To wymaga wiele czasu, którego mi zwyczajnie brakuje. Znam kilka zdań, ale nie za dużo - przyznał.
W ostatnim czasie po zdobytych bramkach Cash wykonuje "cieszynkę" naśladując uderzenie kijem golfowym.
Zrobiłem to spontanicznie pierwszy raz i tak już zostało. Nie planuję nic szczególnego w tej kwestii, bo gdy się coś planuje, to wtedy najczęściej się nie udaje... - zakończył zawodnik klubu z Birmingham.