"Chciałbym widzieć drużynę stawiającą kolejny krok. To znaczy drużynę, która potrafi dłużej utrzymać się przy piłce niż w meczu w Holandii" - powiedział na przedmeczowej konferencji prasowej selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban. W piątek Biało-Czerwoni zmierzą się z Holendrami w Warszawie.

Selekcjoner Jan Urban i Karol Świderski na treningu reprezentacji Polski / Leszek Szymański / PAP

Trener reprezentacji Polski, Jan Urban, zapowiada, że w piątkowym meczu z Holandią w Warszawie chce zobaczyć drużynę stawiającą kolejny krok w rozwoju.

Szkoleniowiec podkreśla, że kluczowe będzie dłuższe utrzymanie się przy piłce w porównaniu do wrześniowego spotkania w Rotterdamie, które zakończyło się remisem 1:1.

Mecz z Holandią to przedostatni występ Polaków w grupie G eliminacji mistrzostw świata; ostatnie spotkanie zagrają w poniedziałek na wyjeździe z Maltą.

Spotkanie z Holandią (piątek, 20.45) będzie przedostatnim występem podopiecznych Urbana w grupie G. W poniedziałek zmierzą się na koniec kwalifikacji z Maltą w Ta' Qali.

Jan Urban podczas konferencji prasowej przyznał, że - przygotowując drużynę do piątkowego spotkania - korzysta z doświadczeń z pierwszego meczu obu drużyn, wrześniowego w Rotterdamie (1:1).

Chciałbym widzieć jutro drużynę stawiającą kolejny krok. To znaczy drużynę, która potrafi dłużej utrzymać się przy piłce niż w meczu w Holandii. Żebyśmy nie czekali wyłącznie na kontrataki. Natomiast odpowiedź dostaniemy w piątek. Zobaczymy, na ile pozwoli przeciwnik i na ile my wykorzystamy te momenty. Chcę, abyśmy zrobili następny krok pod względem gry. Bo jeśli dobrze grasz, to jesteś bliżej zwycięstwa - podkreślił.

Kto w miejsce Skorupskiego? Urban odpowiada

Z powodu kontuzji nie wystąpi bramkarz Łukasz Skorupski. Urban został zapytany, czy już wie, kto go zastąpi w Warszawie.

Decyzja jest już podjęta, ale dzisiaj nie chcę się nią dzielić. Jutro się dowiecie - odpowiedział.

Cash: Kibice nam pomogą

28-letni obrońca angielskiej Aston Villi Matty Cash zdobył do tej pory cztery bramki w polskiej reprezentacji. Dwa gole strzelił Holandii, w tym w ostatnim spotkaniu obu ekip, we wrześniu w Rotterdamie, kiedy padł remis 1:1.

Na pewno gra przeciw takiemu świetnemu rywalowi to doskonała okazja, żeby pokazać, co potrafimy, żeby zaprezentować pełnię umiejętności. Osiągaliśmy ostatnio dobre wyniki, więc możemy czerpać z tego pewność siebie. Atmosfera będzie na pewno fantastyczna, kibice nam pomogą - powiedział Cash na konferencji prasowej w Warszawie.

Jak zauważył, już w pierwszej potyczce z ekipą "Oranje" Polakom udawało się się przeciwstawić rywalom. Holendrzy to super drużyna, ale i nam nie brakuje umiejętności. Wiem, że oni mają świadomość, iż przeciw nam też się ciężko gra, bo rozmawiałem o tym z moim klubowym kolegą Donyellem Malenem - dodał.

Bramkostrzelny Cash

Cash w ostatnich tygodniach dwukrotnie wpisał się na listę strzelców w kadrze, ale też uzyskał dwa gole w Premier League. Przyznał, że udane próby strzałów z dystansu bardziej go ośmielają.

Po meczu z Holandią i Finlandią, trener Unai Emery powiedział mi: "o, niezłe strzały", znaczy docenił moje gole. Dlatego też częściej uderzam, wdrażam to, bo przyznam, że zawsze wierzyłem w swoją jakość pod bramką rywala. A poza tym, kiedy częściej coś się udaje, wychodzi, to nabierasz pewności siebie, czujesz się lepiej i dalej próbujesz - tłumaczył Cash.

Po ośmiu miesiącach Biało-Czerwoni wracają na PGE Narodowy. Ostatnie trzy spotkania w kraju grali w Chorzowie.

Jestem tym dodatkowo podekscytowany, tutaj zawsze panuje fantastyczna atmosfera. To świetny stadion, może nawet najlepszy, na jakim grałem. Ale na nim jeszcze gola nie zdobyłem, więc może tym razem - zaznaczył urodzony w Anglii piłkarz, który był również pytany o postępy w nauce języka polskiego.

Trudny język polski

Zawsze musi paść to pytanie... Bardzo trudno idzie mi nauka języka polskiego. To wymaga wiele czasu, którego mi zwyczajnie brakuje. Znam kilka zdań, ale nie za dużo - przyznał.

W ostatnim czasie po zdobytych bramkach Cash wykonuje "cieszynkę" naśladując uderzenie kijem golfowym.

Zrobiłem to spontanicznie pierwszy raz i tak już zostało. Nie planuję nic szczególnego w tej kwestii, bo gdy się coś planuje, to wtedy najczęściej się nie udaje... - zakończył zawodnik klubu z Birmingham.