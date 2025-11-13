Wydawało się, że to będzie zwykły dzień i rutynowa wizyta u lekarza. Jednak dla 85-letniego mieszkańca niewielkiego Châtillon-sur-Thouet na zachodzie Francji zwyczajny wyjazd zamienił się w prawdziwą odyseję przez całą Europę. Senior, który miał do pokonania zaledwie 25 kilometrów, niespodziewanie przejechał aż 1500 kilometrów, docierając aż do Chorwacji. Ta niecodzienna historia na nowo rozbudziła debatę o bezpieczeństwie starszych osób za kierownicą.

Châtillon-sur-Thouet to spokojna gmina położona w departamencie Deux-Sèvres, około 50 kilometrów od Nantes. To właśnie stąd wyruszył w swoją podróż 85-letni mieszkaniec. Jego celem była przychodnia w Airvault, oddalona o około 25 kilometrów. To miała być rutynowa wizyta u lekarza - emeryt wyruszył w trasę, która okazała się być nieplanowaną odyseją przez Europę.

Mężczyzna, który - jak sam podkreśla - nigdy wcześniej nie miał problemów z orientacją, spędził za kierownicą aż 24 godziny. W tym czasie pokonał dystans około 1500 kilometrów, mijając kolejne kraje, by ostatecznie zatrzymać się w hotelu w Chorwacji.

"Sam nie wiem, jak to się mogło stać"

Bohater tej historii nie potrafi wyjaśnić, w jaki sposób znalazł się tak daleko od domu. Sam nie wiem, jak to się mogło stać - powiedział francuskiemu radiu "ici". Francuz, który nigdy wcześniej nie miał problemów z orientacją, w trakcie jazdy całkowicie stracił poczucie kierunku i zamiast na zachód, ruszył coraz dalej na wschód.

Ani senior, ani jego bliscy nie potrafią wskazać momentu, w którym podróż wymknęła się spod kontroli. Co więcej, jak podkreśla rodzina, u mężczyzny nie stwierdzono żadnych zaburzeń poznawczych.

Zaginięcie 85-latka początkowo nie wzbudziło niepokoju. Dopiero gdy nie pojawił się na umówionym spotkaniu z przyjaciółmi, a sąsiedzi zauważyli jego nieobecność, powiadomiono policję. Służby, które zjawiły się w domu emeryta, zastały pusty dom.

Przełom nastąpił, gdy funkcjonariuszom udało się dodzwonić do zaginionego. Ku ich zaskoczeniu, senior odebrał telefon z... hotelu w Chorwacji!

Jak udało się ustalić, podróż trwała około 20-24 godzin. Mężczyzna przez całą drogę nie zorientował się, że zjechał z obranej trasy. Co ciekawe, przez ten cały czas nie zgłaszał żadnych problemów zdrowotnych i był w dobrym stanie psychicznym.

Czy starsi kierowcy są zagrożeniem na drodze?

Chociaż ta historia zakończyła się szczęśliwie, rodzi ona ważne pytania o bezpieczeństwo seniorów za kierownicą. W Europie coraz częściej pojawia się temat obowiązkowych badań dla kierowców powyżej 75. roku życia.

Zwolennicy takich rozwiązań podkreślają, że pomagają one zwiększyć bezpieczeństwo na drogach. Przeciwnicy apelują jednak o zachowanie równowagi pomiędzy bezpieczeństwem a prawem osób starszych do mobilności i uczestnictwa w życiu społecznym.

Komisja Europejska już zapowiedziała wprowadzenie zmian w przepisach dotyczących zdrowia kierowców. Choć obowiązkowe badania dla 70-latków nie będą narzucone z góry, państwa członkowskie otrzymają narzędzia do ich wprowadzenia. Kierowcy po 70. roku życia musieliby co pięć lat przechodzić obowiązkowe badania lekarskie. Brak pozytywnej opinii specjalisty skutkowałby automatyczną utratą prawa jazdy.

Z danych polskiej policji za 2024 rok wynika, że kierowcy w wieku 60+ spowodowali 3866 wypadków drogowych. Zginęło w nich 339 osób, a ponad 4300 zostało rannych. Wśród rowerzystów to właśnie seniorzy są grupą najczęściej powodującą wypadki, a także najliczniej reprezentowaną wśród ofiar śmiertelnych.

W Polsce obecnie kierowcy nie przechodzą regularnych badań zdrowotnych. Badania lekarskie lub psychologiczne są wymagane jedynie przy uzyskiwaniu prawa jazdy, po poważnych naruszeniach przepisów (np. przekroczenie punktów karnych, jazda po alkoholu) lub w wyniku orzeczenia sądu.

Tymczasem zmiany demograficzne w Europie są nieubłagane. Do 2050 roku niemal połowa mieszkańców Unii będzie miała 50 lat lub więcej. Średnia długość życia rośnie, a liczba osób powyżej 80. roku życia ma wzrosnąć z 90 do ponad 400 milionów. Polska, według prognoz, będzie starzeć się jeszcze szybciej.